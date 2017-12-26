Kuzey Denizi'nden geçen Rus firkateynine İngiliz refakati

© Fotoğraf: UK Defence Ministry İngiliz gemileri, eve dönen Amiral Kuznetsov liderliğindeki Kuzey Filo’ya eşlik etti

Amiral Gorşkov isimli Rus firkateyninin Kuzey Denizi'ndeki İngiliz karasularında seyretmesi üzerine İngiltere Savunma Bakanlığı HMS St Albans isimli firkateyni gönderdi. Refakat etmek üzere demir alan HMS St Albans'ın, Noel'den itibaren üç gün süreyle Rus gemisini çok yakından takibe almasının ardından bugün Portsmouth'taki rıhtıma geri döneceği açıklandı.

'TEREDDÜT ETMEYİZ'

Amiral Gorşkov firkateyni, şu anda deneme çalışmalarının son aşamasında bulunuyor ve Kuzey Denizi ile Baltık Denizi arasında sürekli olarak sefere çıkıyor. İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson ise Kuzey Denizi'ndeki gelişme hakkında "Karasularımızı savunma konusunda tereddüt etmeyiz, herhangi bir saldırıya müsamaha göstermeyiz, ülkemizi, halkımızı ve ulusal çıkarlarımızı savunmak için hiçbir şeyden çekinmeyiz" açıklamasını yaptı.

RUS GEMİSİ GÖZLEME

İngiltere Savunma Bakanlığı son dönemde ülke karasularından geçen Rus savaş gemilerinin arttığına dair açıklamalarda bulunuyor. Pazar günü de Kuzey Denizinde seyreden ve Manş Denizi'nden geçen bir Rus casus gemisine dair iddialar ortaya atılmış, bu kez HMS Tyne isimli İngiliz devriye gemisinin Rus gemisine refakate gönderildiği duyurulmuştu. Ayrıca donanma helikopterlerinin iki Rus gemisi gözlemlediği kaydedilmişti.

#BBC use sensational headlines

"HMS St Albans" A #UK frigate shadowed an unarmed #Russia frigate "Admiral Gorshkov" a new guided-missile frigate which is on sea-trials

Through the North Sea near UK waters on Christmas Day, the Royal Navy has revealed.@RussianEmbassy — Freepress (@ultimateOne) 26 Aralık 2017

© REUTERS/ Stefan Rousseau Lavrov ve Johnson basın toplantısında fena atıştı

Bu gelişmeler, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'un 'gergin' Moskova ziyaretinin ardından geldi. Johnson Rusya'nın başka ülkelerdeki seçimlere müdahale ettiğini gösteren çok sayıda kanıt bulunduğunu öne sürmüş, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov da Johnson'un iddiasıyla ilgili hiçbir kanıt bulunmadığını belirtmişti.