Kuzey Denizi'nden geçen Rus firkateynine İngiliz refakati

'TEREDDÜT ETMEYİZ'
Amiral Gorşkov firkateyni, şu anda deneme çalışmalarının son aşamasında bulunuyor ve Kuzey Denizi ile Baltık Denizi arasında sürekli olarak sefere çıkıyor. İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson ise Kuzey Denizi'ndeki gelişme hakkında "Karasularımızı savunma konusunda tereddüt etmeyiz, herhangi bir saldırıya müsamaha göstermeyiz, ülkemizi, halkımızı ve ulusal çıkarlarımızı savunmak için hiçbir şeyden çekinmeyiz" açıklamasını yaptı.
RUS GEMİSİ GÖZLEME
İngiltere Savunma Bakanlığı son dönemde ülke karasularından geçen Rus savaş gemilerinin arttığına dair açıklamalarda bulunuyor. Pazar günü de Kuzey Denizinde seyreden ve Manş Denizi'nden geçen bir Rus casus gemisine dair iddialar ortaya atılmış, bu kez HMS Tyne isimli İngiliz devriye gemisinin Rus gemisine refakate gönderildiği duyurulmuştu. Ayrıca donanma helikopterlerinin iki Rus gemisi gözlemlediği kaydedilmişti.
#BBC use sensational headlines— Freepress (@ultimateOne) 26 Aralık 2017
"HMS St Albans" A #UK frigate shadowed an unarmed #Russia frigate "Admiral Gorshkov" a new guided-missile frigate which is on sea-trials
Through the North Sea near UK waters on Christmas Day, the Royal Navy has revealed.@RussianEmbassy
Bu gelişmeler, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'un 'gergin' Moskova ziyaretinin ardından geldi. Johnson Rusya'nın başka ülkelerdeki seçimlere müdahale ettiğini gösteren çok sayıda kanıt bulunduğunu öne sürmüş, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov da Johnson'un iddiasıyla ilgili hiçbir kanıt bulunmadığını belirtmişti.
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