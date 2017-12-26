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    İngiliz St. Albans firkateyni, Kuzey Denizi'nde İngiltere karasularında seyreden Rus Amiral Gorşkov firkateynine refakat etti.

    Kuzey Denizi'nden geçen Rus firkateynine İngiliz refakati

    © REUTERS/ Royal Navy
    Avrupa
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    Son dönemde Rus savaş gemilerini sıkı takibe alan İngiltere Savunma Bakanlığı, Kuzey Denizi'ndeki İngiliz karasularında seyreden Amiral Gorşkov'a, HMS St Albans isimli firkateyniyle refakat etti.

    HMS St Albans'ın eşlik ettiği Pyotr Velikiy and Amiral Kuznetsov savaş gemileri
    © Fotoğraf: UK Defence Ministry
    İngiliz gemileri, eve dönen Amiral Kuznetsov liderliğindeki Kuzey Filo’ya eşlik etti
    Amiral Gorşkov isimli Rus firkateyninin Kuzey Denizi'ndeki İngiliz karasularında seyretmesi üzerine İngiltere Savunma Bakanlığı HMS St Albans isimli firkateyni gönderdi. Refakat etmek üzere demir alan HMS St Albans'ın, Noel'den itibaren üç gün süreyle Rus gemisini çok yakından takibe almasının ardından bugün Portsmouth'taki rıhtıma geri döneceği açıklandı.

    'TEREDDÜT ETMEYİZ'

    Amiral Gorşkov firkateyni, şu anda deneme çalışmalarının son aşamasında bulunuyor ve Kuzey Denizi ile Baltık Denizi arasında sürekli olarak sefere çıkıyor. İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson ise Kuzey Denizi'ndeki gelişme hakkında "Karasularımızı savunma konusunda tereddüt etmeyiz, herhangi bir saldırıya müsamaha göstermeyiz, ülkemizi, halkımızı ve ulusal çıkarlarımızı savunmak için hiçbir şeyden çekinmeyiz" açıklamasını yaptı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © AFP 2017/ DMITRY KOSTYUKOV
    Putin: Amiral Kuznetsov'un Suriye'ye gönderilmesi kararını ben verdim

    RUS GEMİSİ GÖZLEME

    İngiltere Savunma Bakanlığı son dönemde ülke karasularından geçen Rus savaş gemilerinin arttığına dair açıklamalarda bulunuyor. Pazar günü de Kuzey Denizinde seyreden ve Manş Denizi'nden geçen bir Rus casus gemisine dair iddialar ortaya atılmış, bu kez HMS Tyne isimli İngiliz devriye gemisinin Rus gemisine refakate gönderildiği duyurulmuştu. Ayrıca donanma helikopterlerinin iki Rus gemisi gözlemlediği kaydedilmişti.

    İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov
    © REUTERS/ Stefan Rousseau
    Lavrov ve Johnson basın toplantısında fena atıştı
    JOHNSON'IN OLAYLI MOSKOVA ZİYARETİNDEN SONRA

    Bu gelişmeler, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'un 'gergin' Moskova ziyaretinin ardından geldi. Johnson Rusya'nın başka ülkelerdeki seçimlere müdahale ettiğini gösteren çok sayıda kanıt bulunduğunu öne sürmüş, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov da Johnson'un iddiasıyla ilgili hiçbir kanıt bulunmadığını belirtmişti.

     

    Etiketler:
    Amiral Gorşkov firkateyni, Kuzey Denizi, İngiltere
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