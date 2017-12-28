Donbass’taki gökyüzünde alışılmadık parıltılar

'FÜZEYE BENZEYEN BİR ŞEY'
Bulutların görüntülerini yayınlayan yerli halktan bir kadın, “Bu sabah Luganskaya kasabası tarafında (gökyüzünde) füzeye benzeyen bir şey etrafında dönerek uçuyordu, ardından böyle bir bulut kaldı” diye yazdı.
В небе над Луганском. pic.twitter.com/TP0rcCHRle— Королевство Тибет (@monarh_tibet) December 26, 2017
Yorum bırakan bazı kullanıcılar, olayın Rusya’nın Astrahan bölgesindeki Kapustin Yar poligonundan fırlatılan RS-12M Topol kıtalararası balistik füzeden kaynaklanmış olabileceğini belirtti. Diğer bazı kullanıcılarsa sıra dışı bulutların tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) tarafından bırakılmış olmasından şüphelendi.
Оно же в Луганске, Волгограде и Миллерово #нло pic.twitter.com/OPOLFOxxZI— Necro Mancer (@666_mancer) December 26, 2017
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