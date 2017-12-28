Donbass’taki gökyüzünde alışılmadık parıltılar

Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesinin sakinleri, dün sabah gökyüzünde sıra dışı bir şekilde parlayan bulutların olduğunu fark etti.

© AFP 2017/ M. Kornmesser Uzaydan fırlatılan bir mızrak gibi: İlk yıldızlararası cisim

Olayı görenler, çektikleri fotoğraf ve videoları Facebook’ta ‘Region 13 – Lugansk’ grubunun sayfasından paylaştı.

'FÜZEYE BENZEYEN BİR ŞEY'

Bulutların görüntülerini yayınlayan yerli halktan bir kadın, “Bu sabah Luganskaya kasabası tarafında (gökyüzünde) füzeye benzeyen bir şey etrafında dönerek uçuyordu, ardından böyle bir bulut kaldı” diye yazdı.

В небе над Луганском. pic.twitter.com/TP0rcCHRle — Королевство Тибет (@monarh_tibet) December 26, 2017

Yorum bırakan bazı kullanıcılar, olayın Rusya’nın Astrahan bölgesindeki Kapustin Yar poligonundan fırlatılan RS-12M Topol kıtalararası balistik füzeden kaynaklanmış olabileceğini belirtti. Diğer bazı kullanıcılarsa sıra dışı bulutların tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) tarafından bırakılmış olmasından şüphelendi.