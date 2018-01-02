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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Alman komedyen Jan Böhmermann

    Almanya'da yabancı devlet adamlarına hakaret artık suç değil

    © AP Photo/ SEBASTIAN CASTAÑEDA, Britta PEDERSEN / AFP dpa
    Avrupa
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    Almanya Eyalet Temsilciler Meclisi, 'yabancı devlet adamlarına hakaret' suçunu düzenleyen 103. maddenin ceza kanunundan çıkartıldığını açıkladı.

    Jan Böhmermann
    © REUTERS/ Morris Mac Matzen
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    DW Türkçe'nin aktardığına göre, Almanya'da 'yabancı devlet adamlarına hakaret' artık suç sayılmayacak. Eyalet Temsilciler Meclisi'nden bugün yapılan açıklamada, 'yabancı devlet adamlarına hakaret' suçunu düzenleyen 103'üncü maddenin Ceza Kanunu'ndan çıkartıldığı belirtildi.

    Alman komedyen Jan Böhmermann
    © Fotoğraf: Facebook
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    Söz konusu madde, Alman komedyen Jan Böhmermann'ın 31 Mart 2016 tarihinde Alman kamu televizyonu ZDF'deki Neo Magazin Royale programında okuduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik şiiri nedeniyle gündeme gelmişti. Erdoğan kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle olayı yargıya intikal ettirmiş ve Türk hükümeti, Böhmermann'ın 103. maddeden yargılanması konusunda Alman hükümetine sözlü nota vermişti. Alman hükümeti de soruşturma başlatılmasına onay vermiş, ancak 103. maddenin de ceza yasasından kaldırılması için harekete geçileceğini kaydetmişti.

    2017 Temmuz'unda Eyalet Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen yeni düzenlemede, hakaret konusundaki normal ceza maddelerinin yabancı devlet temsilcilerinin ve kurumlarının onurunu korumak için yeterli olacağı belirtilmişti.

    Alman Ceza Kanunu'nun 103'üncü maddesi, yabancı devlet adamlarına hakaret suçunu işleyenlere 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyordu. Bir kişi hakkında 103. maddeden dava açılabilmesi için Alman hükümetinin onayı gerekiyordu.

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    Etiketler:
    Jan Böhmermann, Almanya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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