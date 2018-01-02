Özdemir'den Çavuşoğlu'nun Almanya mesajına yanıt

© AA/ Cem Özdel Çavuşoğlu: Almanya ile ilişkilerde 2018 daha iyi bir yıl olacak

Çavuşoğlu'nun Almanya'yla ilişkiler konusunda verdiği olumlu mesajları Berliner Zeitung'a değerlendiren Özdemir, "Türk Dışişleri Bakanı Türk yargısının bağımsız olduğu yönündeki lafları bir kenara bırakıp, sadede gelmeli: Türk devletinin ekonomik durumu kötü ve siyasi ve ekonomik açıdan yalnızlaşan ülkeyi gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlayabilmek için ülkenin acilen Alman turistlere, Alman yatırımcılara ihtiyacı var" diye konuştu.

DW Türkçe'nin haberine göre Özdemir, Türkiye'de siyaset ve sivil toplum temsilcileri cezaevinde bulunduğu sürece, Türkiye'nin "Avrupa Birliği (AB) ve Almanya ilişkilerinin normalleşmesinin de mümkün olmadığını" vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dpa'ya verdiği röportajda, Türk-Alman ilişkilerine atfen, "Her iki taraf da ilişkileri normalleştirmeye hazır" demişti. Çavuşoğlu, Alman turistlere de "Türkiye'ye gelin" çağrısında bulunmuştu.