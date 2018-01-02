AB'nin dönem başkanlığını devralan Bulgaristan'da yolsuzlukla mücadeleye veto

Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı Rumen Radev, aralık ayında parlamentodan geçen yolsuzlukla mücadele yasasını veto etti. Bugün yaptığı açıklamada, söz konusu yasa tasarısının yolsuzluk konusunda etkili bir soruşturma sürecine izin vermeyeceğini öne süren Radev, "Bu yasa, yolsuzlukla mücadele için yeterli yasal zemini sunmuyor olmasının yanı sıra, yolsuzlukla mücadelenin önünde engeller çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

Radev'in vetosu, Avrupa Birliği'nin (AB) en yoksul ülkesi olan Bulgaristan'ın, AB dönem başkanlığını devralmasından sadece bir gün sonra geldi.

2007 yılından beri ilk defa bir Balkan ülkesi AB dönem başkanlığını devralırken, Bulgaristan'ın önümüzdeki 6 ay boyunca bu görevi sürdürmesi bekleniyor. Yolsuzluk ve rüşvet bakımından AB'de karnesi en kötü ülke olduğu değerlendirilen Bulgaristan, Avrupa Komisyonu tarafından da, bu sorunla yetersiz mücadele ettiği gerekçesiyle sık sık eleştirilere maruz kalıyor.

Radev'in vetosuna takılan yasa tasarısı, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele adına özel yetkili bir birim kurulmasını öngörüyordu. Yasa tasarısıyla birlikte ayrıca, kolluk kuvvetlerinin denetimi ve hesap verebilirliği büyük ölçüde artırılacaktı.