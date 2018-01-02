Poroşenko: 2018'de ABD'den ölümcül silah alacağız

Twitter hesabından açıklama yapan Poroşenko, "Bu yıl ABD'den ölümcül savunma silahı alacağız" diye yazdı.

Associated Press, ABD'li bürokratlara dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Ukrayna'ya Javelin adlı tanksavar füzeleri de dahil ölümcül silah sevk etme planını onayladığını belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert da, Washington yönetiminin Ukrayna'ya toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruması için savunma silahları sevk etme kararı aldığını duyurmuştu.