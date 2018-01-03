Brandenburg Başbakanı Woidke: ABD askerini selamlamayacağım

Doğu Almanya'da yayınlanan Potsdamer Neuste Nachrichten gazetesinin aktardığına göre Woidke, ABD'li askerlerin Brandenburg'a geldiklerinde Abrams M1 tankının üzerine çıkmayacağını, ayrıca ABD'li askerleri selamlamayacağını belirtti.

© Sputnik/ Stanislav Savelyev Almanya, ABD ordusunun tatbikatları için Rusça bilen figüran arıyor

"Sokağa çıkıp, onlara el sallamayacağım" diye konuşan Woidke, ayrıca ‘oradan oraya mekik dokuyan tankların' Almanya'ya ileriye dönük bir yarar sağlamayacaklarından emin olduğunu vurguladı.

'RUSYA İLE DİYALOG SÜRMELİ'

Rusya ile diyaloğun devam ettirilmesi gerektiğini söyleyen Woidke, Berlin'in Moskova ile iyi ilişkilerin korunması konusundaki tarihi sorumluluğu üstlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Alman politikacı, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinde Sovyetler Birliği'nin rolünün önemine vurgu yaptı.

Makalede ayrıca NATO'nun ‘Moskova'nın yeni saldırganlığı karşısında artan korku' nedeniyle Doğu Avrupa ülkelerine yeni askeri birlikler aktarma çabasında olduğu ifade edildi.

NATO daha önce Polonya ve Baltık ülkelerinin topraklarına 4 bin asker konuşlandırmıştı. Baltık ülkelerinde devriye gezen NATO birliklerinin 'Rusya saldırganlığını' dizginlemek amacıyla bölgeye sevk edildiği savunuluyordu.