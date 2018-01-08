Hollanda'daki sığınmacı kamplarında ceza uygulaması

Savcılıktan yapılan açıklamada, kamp alanında veya dışarıda kötü muamele, hırsızlık, hakaret ve tehdit gibi suç işleyen sığınmacılara yaşadıkları kampta kamu hizmeti cezası verileceği belirtildi.

ALTI AYLIK PİLOT UYGULAMA

Açıklamada, altı ay sürecek pilot uygulama ile kampta yaşayan diğer sığınmacıların işlenen suçun cezasız kalmayacağını görmelerini ve cezanın caydırıcı olmasının hedeflendiği kaydedildi.

Savcılık, altı ay sonunda uygulamanın başarılı olup olmadığını değerlendirecek.