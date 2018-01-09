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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping

    Macron'dan Çin'le milyarlarca dolarlık ticaret anlaşmaları

    © REUTERS/ Charles Platiau
    Avrupa
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin ziyaretinde, Devlet Başkanı Şi Cinping ile nükleer enerjiden havacılık sektörüne uzanan milyarlarca dolarlık ticari anlaşmalara imza attı. Macron, Çin'e yönelik Avrupa'nın ortak yaklaşım geliştirmesi gerektiğini savundu.

    Macron Çin ziyareti Büyük Şian Camii
    © REUTERS/ Ludovic Marin
    İpek Yolu'ndan giren Macron Çin'in kalbine uzanacak
    İngiltere ile Almanya kendi iç sorunlarına gömülmüşken Avrupa'nın dış politika dümeninin başına geçen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin ziyaretinde, Devlet Başkanı Şi Cinping ile nükleer enerjiden havacılık sektörüne uzanan milyarlarca dolarlık ticari anlaşmalara imza attı.

    TERÖR, İKLİM

    Çin'in kurucu Mao'dan beri en güçlü lideri olduğu belirtilen Şi'nin karşısına çok yoğun ve yüksek hedefli bir gündemle çıkan Macron, imza törenlerinin ardından yaptığı konuşmada ''Dünya bir dönüm noktasında. Küresel ısınmadan teröre dek müşterek sorunlarla birlikte mücadele etmeliyiz'' mesajı verdi. Çin'e yönelik Avrupa'nın ortak yaklaşım geliştirmesi gerektiğini savundu.

    Çin bayrağı
    © REUTERS/ Fabrizio Bensch
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    Şİ MEMNUN

    Kendisinin 1 trilyon dolarlık yeni İpek yolu projesine Fransa liderinin verdiği destekten memnun kalan Şi de iki ülkenin 'el ele çalışacağından' söz edip ticaret konusunda daha fazla üst düzey görüşmeler yapılacağını vaat etti.

    DEV ANLAŞMALAR

    İki lider 12 milyar dolarlık Areva-CNNC ortaklığında Çin'de nükleer yakıt yeniden işleme tesisi inşası, Airbus'un Çinli ortaklarıyla ayda altı tane A320 üretmesi, Çinli JD.com'un gelecek iki yılda Çinlilere 2.4 milyar dolarlık şarap ve konyak gibi Fransız mallerı satması, Çin'in 6 ay içinde 16 yıllık Fransız eti ambargosunu kaldırması anlaşmalarına vardı.

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    © AFP 2017/ Greg Baker
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    FRANSIZ MALİYE BAKANINA GÖRE ÇİN YAĞMALIYOR

    İki ülke arasındaki ticarette Fransa aleyhine 30 milyar avroluk açığın kapanmasından umudunu kesmiş gözüken Maliye Bakanı Bruno Le Maire ise Macron ile birlikte Çin'i ziyaret etmesine rağmen anlaşmalara tepki gösterdi: ''Fransa'daki pek çok Çin projesine karşı çıkıyorum, reddediyorum. Biz uzun vadeli yatırımları kabul ederiz, yağmalama yatırımlarını değil.''

    Etiketler:
    Airbus, Şi Cinping, Emmanuel Macron, Çin, Fransa
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