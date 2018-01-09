Macron'dan Çin'le milyarlarca dolarlık ticaret anlaşmaları

TERÖR, İKLİM
Çin'in kurucu Mao'dan beri en güçlü lideri olduğu belirtilen Şi'nin karşısına çok yoğun ve yüksek hedefli bir gündemle çıkan Macron, imza törenlerinin ardından yaptığı konuşmada ''Dünya bir dönüm noktasında. Küresel ısınmadan teröre dek müşterek sorunlarla birlikte mücadele etmeliyiz'' mesajı verdi. Çin'e yönelik Avrupa'nın ortak yaklaşım geliştirmesi gerektiğini savundu.
Kendisinin 1 trilyon dolarlık yeni İpek yolu projesine Fransa liderinin verdiği destekten memnun kalan Şi de iki ülkenin 'el ele çalışacağından' söz edip ticaret konusunda daha fazla üst düzey görüşmeler yapılacağını vaat etti.
DEV ANLAŞMALAR
İki lider 12 milyar dolarlık Areva-CNNC ortaklığında Çin'de nükleer yakıt yeniden işleme tesisi inşası, Airbus'un Çinli ortaklarıyla ayda altı tane A320 üretmesi, Çinli JD.com'un gelecek iki yılda Çinlilere 2.4 milyar dolarlık şarap ve konyak gibi Fransız mallerı satması, Çin'in 6 ay içinde 16 yıllık Fransız eti ambargosunu kaldırması anlaşmalarına vardı.
İki ülke arasındaki ticarette Fransa aleyhine 30 milyar avroluk açığın kapanmasından umudunu kesmiş gözüken Maliye Bakanı Bruno Le Maire ise Macron ile birlikte Çin'i ziyaret etmesine rağmen anlaşmalara tepki gösterdi: ''Fransa'daki pek çok Çin projesine karşı çıkıyorum, reddediyorum. Biz uzun vadeli yatırımları kabul ederiz, yağmalama yatırımlarını değil.''
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