Ayrılıkçılar Puigdemont'ta anlaştı: Katalonya Brüksel'den mi yönetilecek?

Katalan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Puigdemont Katalonya'yı, hapse girmemek için gittiği Brüksel'den, Meclis toplantılarına video konferansla katılarak ya da bir meclis üyesinin onu temsil etmesi yoluyla yönetmeye çalışacak.
Junts per Catalunya ve Esquerra Republicana partilerinin tekrar lider olması konusunda anlaştığı Puigdemont'un Katalonya'ya dönmesi durumunda tutuklanıp hapse atılacağı tahmin ediliyor. Onu yeniden liderlik koltuğunu vermek üzere anlaşan partiler bu nedenle, Puigdemont'un görev yeminini video konferansla edebileceğini veya bir meclis üyesi Puigdemont'u temsil edebileceğini öngörüyor.
RAJOY 'SAÇMA' DEMİŞTİ
Madrid hükümetine liderlik eden İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, iki hafta önce Puigdemont'un görev yeminini Brüksel'den yapmaya kalkmasının "saçma" olduğunu söylemiş, "Bu hukuki bir mesele bile değil; sağduyuyla ilgili bir konu" demişti.
ANAYASA MAHKEMESİ'NE İTİRAZ EDECEKLER
Meclis'te konuya ilişkin oturumun 17 Ocak'ta yerel saatle 11:00'de gerçekleştirilmesi, yeni temsilcilerin ve parlamento başkanının da o gün göreve getirilmesi bekleniyor.
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