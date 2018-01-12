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    WikiLeaks kurucusu Julian Assange

    Ekvador, Assange'a vatandaşlık verdiğini resmen açıkladı

    © AP Photo/ Kirsty Wigglesworth
    Avrupa
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    Ekvador, 5 yılı aşkındır İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinde yaşayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a vatandaşlık verdi. Ekvador Dışişleri Bakanı Maria Fernanda Espinosa, talebi üzerine Assange'ın geçen ay Ekvador vatandaşlığına kabul edildiğini açıkladı.

    Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın Ekvador'dan vatandaşlık aldığına ilişkin iddiaları, Ekvador Dışişleri Bakanı Maria Fernanda doğruladı.

    GÜVENLİK GARANTİSİ OLMADAN BÜYÜKELÇİLİKTEN AYRILMAYACAK

    Ekvador'un, Assange konusunda İngiltere hükümetiyle "onurlu ve adil" bir çözüm aradığını belirten Espinosa, Assange'ın güvenlik garantisi olmadan büyükelçilikten ayrılmayacağını ifade etti.

    WikiLeaks kurucusu Julian Assange
    © AFP 2018/ Justin TALLIS
    'Ekvador, WikiLeaks kurucusu Assange'a vatandaşlık verdi'
    Espinosa, Assange'ın eylül ayında vatandaşlık başvurusunda bulunduğunu, 12 Aralık'ta da vatandaşlık verildiğini doğruladı.

    Ekvador, çok sayıda ABD Dışişleri Bakanlığı yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange'ın siyasi iltica talebini kabul etmişti.

    İNGİLTERE DİPLOMATİK STATÜ TALEBİNİ REDDETTİ

    İngiliz Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bugün, Ekvador hükümetinin geçen günlerde Assange'a İngiltere'de diplomatik statü verilmesini talep ettiğini ancak bu talebin reddedildiğini bildirmişti.

    WikiLeaks kurucusu Julian Assange
    © AP Photo/ Kirsty Wigglesworth
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    Ekvador ile bu konuda herhangi bir görüşme sürdürmediklerini belirten Sözcü, "Ekvador bu sorunun çözüm yolunun Julian Assange'ın adaletle yüzleşmek için büyükelçiliği terk etmesi olduğunu biliyor" ifadesini kullanmıştı.

    İsveç'te, Assange hakkındaki tecavüz iddialarını içeren dava mayıs ayında düşürülmüştü.

    45 yaşındaki Assange, yaklaşık 6 yıldır Londra'nın Knightsbridge semtinde bulunan Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyor.

    İngiliz mahkemesi 2012'de, Avustralya vatandaşı Julian Assange'ın 2010'da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.

    İADE KARARININ ARDINDAN SIĞINDI

    Julian Assange
    © AFP 2018/ JOHN STILLWELL / POOL
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    Assange, hakkındaki iade kararının ardından 2012 yılının haziran ayında İngiltere'deyken İsveç'e iade edilmesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

    İngiliz polisi, Assange'ın Ekvador Büyükelçilik binasını terk etmesi durumunda Haziran 2012'de mahkemeye çıkmadığı için Westminster Sulh Hukuk Mahkemesinin daha önce verdiği tutuklama emrini yerine getireceğini duyurmuştu.

    Etiketler:
    Wikileaks, Maria Fernanda, Julian Assange, Londra, İngiltere, Ekvador
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