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    Almanya'da koalisyon ön görüşmesinde üzerinde uzlaşılan 28 sayfalık taslak

    Almanya'daki koalisyon görüşmelerinde 'çığır açan' anlaşma

    © REUTERS/ Hannibal Hanschke
    Avrupa
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    Almanya Başbakanı Angela Merkel'in muhafazakar bloğu ve Sosyal Demokratlar (SPD) kaynakları resmi koalisyon görüşmelerine ilişkin taslak üzerinde anlaşmaya varıldığını belirtti. 'Çığır açıcı' olarak nitelenen anlaşmayla birlikte, nasıl bir politika izleneceğine dair 28 sayfalık taslak bir belge hazırlandı. Belgede Türkiye maddeleri de var.

    Angela Merkel Martin Schulz
    © REUTERS/ Fabrizio Bensch
    Almanya'da 100 gündür hükümet kurulamadı
    En az 100 gündür hükümetin kurulamadığı Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in muhafazakarlar bloğu ile ülkenin ikinci büyük partisi olan ve Martin Schulz liderliğindeki Sosyal Demokratlar'ın (SPD) 'çığır açan bir anlaşmaya vardıkları' açıklandı.

    Koalisyon görüşmelerine yakın kaynakların aktardığına göre başkent Berlin'de 24 saati aşkın süredir görüşmelerde taraflar koalisyon müzakerelerine resmen başlamak için prensipte anlaştı ve müzakerelerin temelini oluşturacak 28 sayfalık ortak bir taslak belge hazırladı.

    ​Bu adımla aylardır süren siyasi belirsizliğin sona erdirilmesine yönelik beklentiler güçlendi, Almanya'nın uluslararası ilişkilerdeki rolünü zayıflatan ve Merkel'in ne süreyle görevde kalacağına dair soru işaretleri yaratan belirsizlik de bir nebze de olsa kalkmış oldu.

    'TÜRKİYE İLE YENİ FASIL AÇILMAYACAK'

    Belgede Türkiye'yi ilgilendiren başlıkta ise Türkiye'nin AB sürecinde yeni fasıl açılmaması ve açılan fasılların da kapanmayacağı belirtilerek, ''Türkiye çok yönlü ilişkilere sahip olduğumuz önemli bir müttefik ve komşu. Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları durumu kötüleştiği için (AB) müzakerelerde açılan fasıl kapatılmayacak yeni bir fasıl da açılmayacak. Türkiye gereken yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece vize serbestisi olmayacak ve Gümrük Birliği güncellenmeyecek"' ifadeleri yer aldı.

    TASLAKTA BAŞKA NELER VAR?

    EKONOMİ / VERGİ

    • 1990'daki yeniden birleşmenin ardından yürürlüğe giren yoksul Doğu eyaletlerini destekleme amacıyla alınan dayanışma vergisi aşamalı olarak kaldırılacak. Böylece yurttaşlar için 10 milyar euroluk bir vergi indirimi olacak.
    • 2021 itibarıyla eğitim, araştırma ve dijitalleşme için 5.95 milyar dolar yatırım yapılacak.
    • Borçsuz dengeli bütçe amacına bağlı kalınacak.

    İKLİM/ÇEVRE

    • 2020, 2030 ve 2050 iklim hedefleri tanınacak.
    • 2030 itibarıyla karbon dioksit emisyonlarının yüzde 55 oranında azaltılması amacını garanti altına alacak yasa geçirilecek.
    • 2030 itibarıyla enerjinin yüzde 65'inin yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi amaçlanacak.

    GÖÇ

    • 2015'teki göçmen akınının benzerinin yeniden yaşanmasını önlemek için Almanya ve Avrupa'ya yönelik göçmen alımı sınırlandırılacak. Yıllık mülteci sayısı 180 bin ile 220 bin arasında kalacak.
    • Almanya'da yaşayan mültecilerin yakınlarının ailelerinin ülkeye alımı ayda 1000 kişi olarak sınırlandırılacak.
    • Almanya'nın göçmenleri entegre etme kabiliyetini inceleyen özel bir hükümet komisyonu kurulacak ve komisyon parlamentonun alt kanadına rapor verecek.
    • Göçmenler yerine göçmenliğin nedenlerine odaklanılacak.
    • Göçmenlerin Avrupa genelinde adil olarak dağıtımı için ortak bir Avrupa mültecilik sistemi desteklenecek.

    AVRUPA

    • Korumacılık, izolasyon ve milliyetçilik reddedildi. Daha fazla uluslararası iş birliğine ihtiyaç olduğu vurgulandı.
    • Fransa-Almanya iş birliğinin güçlendirmesi- Almanya ve Fransa'nın yenilikçi olması gerektiği ifade edildi ve yapay zeka araştırmaları konusundaki niyetlerini göstermeleri gerektiği belirtildi.
    • Avrupa Parlamentosu'nun ve Avrupa Birliği'nin finans kurumlarının güçlendirilmesi- Almanya'nın AB bütçesine daha fazla ödeme yapmaya hazır olması gerektiği belirtildi.

    TARIM

    • Ülke genelinde genetiği değişitilmiş bitkilerin ekilip biçilmesinin yasaklanmasında uzlaşıldı.

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    Etiketler:
    Taslak, Koalisyon, SPD, CDU/CSU, Martin Schulz, Angela Merkel, Almanya
    Topluluk kurallarıTartışma
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