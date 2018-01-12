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    Fransa bayrağı - Paris

    İngilizler, Fransız vatandaşlığına hücum etti

    © REUTERS/ Benoit Tessier
    Avrupa
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    Fransa İçişleri Bakanlığı, Fransız vatandaşlığına başvuran İngiliz uyrukluların sayısının üç yıl içinde yaklaşık on kat arttığını açıkladı.

    İngiltere- Brexit
    © AFP 2018/ Tolga Akmen
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    2015'te 386 İngiliz Fransız olmak için başvuru yaptı. Bu rakam, Brexit referandumunun yapıldığı 2016 yılında 1363'e, 2017'de ise 3173'e yükseldi.

    Bu dönem içerisinde Fransız vatandaşlığına geçen Birleşik Krallık vatandaşlarının sayısı 320'den 1518'e yükseldi.

    Le Figaro gazetesi, birçok başvuranın havalimanları, Manş tüneli ve Eurostar terminallerindeki kuyruklardan kaçınmak, veya Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'ni (AB) terk etmesinden sonra sağlık hizmetleri ve sosyal yardımlara hak kazanmak gibi nedenlerle başvuru yaptığını yazdı.

    Ancak Fransa'da göçmen danışmanlığı yapan İngiliz bir kadın Fiona Mougenot, 2017'de 20'den fazla vatandaşlık değiştirme başvurusu yaptığını ve çoğu başvuranın, Avrupa vatandaşlığını korumayı, olası bürokratik meseleleri en aza indirmekten daha çok istediğini söyledi.

    Colin Firth
    © AFP 2018/ Daniel LEAL-OLIVAS
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    Gazeteye konuşan Mougenot, "Pratik konular müşterilerimiz için büyük önem taşıyor. Fakat çoğu için, esas neden Avrupa'da kalmak. Birçoğu referandumda oy kullanamadı, Brexit sonucuyla dehşete düştü ve ihanete uğramış hissetti. Fransa önemli bir ülke, çünkü hayatları burada, ancak Fransa'dan ziyade, Avrupa'yı terk etmek istemiyorlar" dedi.

    Guardian gazetesi ise, Ekim ayında Brexit oylarını takiben yılda en az 17 bin İngilizin bir başka AB üye ülkesinin vatandaşlığına girdiğini bildirdi.

    Londra merkezli 20 AB büyükelçiliği ve içişleri bakanlığından verilen yanıtlar İrlanda'nın yüzde 1025 artışla yaklaşık dokuz bin başvuruya ulaşarak, en popüler ülke olduğunu ortaya koydu.

    Rakamlarda neredeyse tüm ülkeler önemli bir artış kaydetti; İngilizlerden vatandaşlık başvuruları İtalya'da yaklaşık sekiz kat, Almanya'da beş kat, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Hollanda ve Avusturya'da da iki veya üç kat arttı.

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    Etiketler:
    Brexit, İngiltere, Fransa
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