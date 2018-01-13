Meclise girmek isteyen Yunan komünistler polisle çatıştı

Yunanistan’da ‘istikrar yasa tasarısı’yla işçi haklarına darbe vurulacağını düşünen komünistler polisle çatıştı. Çok sayıda sendika, 15 Ocak'ta parlamentoda görüşülecek olan tasarıyla işçi haklarının ve sosyal kazanımların zarar göreceğini öne sürüyor.

Kararı protesto eden binlerce kişi bugün Atina'da, meclisin yer aldığı Sintagma Meydanı'nda toplanarak protesto gösterisi yaptı.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) üyeleri ise protesto yürüyüşünden sonra parlamento binasına girmeye çalıştı. Polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

'SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ'

© AFP 2018/ LOUISA GOULIAMAKI Yunanistan’da bazı meslek grupları greve gidiyor

Parti lideri Dimitris Kutsumbas şunları söyledi:

"Onları uyardık. Şimdiye kadar kazanılan işçi haklarını ayaklar altına alamayacaklar, grev hakkını iptal edemeyecekler, evlerin açık artırmaya çıkarılmasını beceremeyecekler. Halk, bunları hükümsüz kılmak için sonuna kadar mücadele edecek."

Sendikalar kanun tasarısını protesto etmek için 15 Ocak'ta 24 saatlik grev ilan etti.

Saat 18.00'de başlayacak oylama sırasında ise yine aynı yerde eylem olacağı öğrenildi.