Yunan basını: MİT ve EYP ajanları birbirine silah çekti

Yunanistan'da haftalık olarak yayımlanan Proto Thema gazetesi, Türk (MİT) ve Yunan (EYP) ajanları arasında darbeci yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı yüzünden büyümesi son anda önlenen ve karşılıklı olarak silahların çekildiği bir olay yaşandığını iddia etti.

Gazete, Yunan başkentine gelen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ajanlarının, 2. Derecedeki İltica Komisyonu’nun iltica talebinin kabul etmesiyle polis karakolu nezarethanesinden 29 Aralık’ta serbest bırakılan Özkaynakçı’yı bulmak, Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) ajanların ise darbeci askeri korumak için seferber olduklarını öne sürdü.

Gazete “MİT ve EYP ajanları bir defasında yüz yüze geldiler. Silahlar bile çekildi. Tansiyon, daha soğukkanlı olanların müdahalesi sayesinde düştü” diye yazdı.

Ancak söz konusu iddiaları doğrulatamadığını da yazan gazete, Özkaynakçı’nın 8 Ocak’ta iltica hakkının geçici olarak durdurulmasında Türk ve Yunan ajanlar arasında yaşanan olayların etkili olduğunu da öne sürdü.



