Belçika'da patlama meydana gelen bina yıkıldı

Belçika'nın Anvers kentindeki bir binada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Anvers polisinin açıklamasında, Paardenmarkt Caddesi'ndeki bir binada patlama olduğu, 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.

#BREAKING PHOTO: Violent explosion at the Paardenmarkt in Antwerp, Belgium, injures at least 5 people

Pic via Gazet van Antwerpen pic.twitter.com/9ynwZqteta — Al Boe BREAKING NEWS (@AlBoeNEWS) 15 January 2018

​Binanın yıkıldığı ve çevredeki en az üç binanın hasar gördüğü belirtilen açıklamada, henüz nedeni bilinmeyen patlamanın terör saldırısından kaynaklanmadığı vurgulandı.

JUST IN: Building Collapses Following Apparent Explosion In Antwerp, Belgium; People Reported Trapped. Police Say Incident Not Terror-Related



(Photo via BFM) pic.twitter.com/qi3qu7YHy9 — Breaking911 (@Breaking911) 15 January 2018

​Açıklamada, enkaz altında kalanların olabileceği kaydedildi.

Öte yandan, bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Polis, patlamanın gaz borularından kaynaklanmış olabileceğini belirtti.