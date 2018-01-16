Belçika'da patlama meydana gelen bina yıkıldı

Anvers polisinin açıklamasında, Paardenmarkt Caddesi'ndeki bir binada patlama olduğu, 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.
#BREAKING PHOTO: Violent explosion at the Paardenmarkt in Antwerp, Belgium, injures at least 5 people— Al Boe BREAKING NEWS (@AlBoeNEWS) 15 January 2018
Pic via Gazet van Antwerpen pic.twitter.com/9ynwZqteta
Binanın yıkıldığı ve çevredeki en az üç binanın hasar gördüğü belirtilen açıklamada, henüz nedeni bilinmeyen patlamanın terör saldırısından kaynaklanmadığı vurgulandı.
JUST IN: Building Collapses Following Apparent Explosion In Antwerp, Belgium; People Reported Trapped. Police Say Incident Not Terror-Related— Breaking911 (@Breaking911) 15 January 2018
(Photo via BFM) pic.twitter.com/qi3qu7YHy9
Açıklamada, enkaz altında kalanların olabileceği kaydedildi.
Öte yandan, bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemleri alındı.
Polis, patlamanın gaz borularından kaynaklanmış olabileceğini belirtti.
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