Sırbistan Cumhurbaşkanı: Kosova'daki suikast, terör eylemi ve tüm Sırplara saldırıdır

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandır Vucic, Kosova'da Sırp siyasetçi Oliver İvanovic'e düzenlenen suikastı 'bir terör eylemi ve tüm Sırplara karşı girişilen bir saldırı' diye niteledi.

© AP Photo/ Darko Vojinovic Sırp politikacı, Kosova'da başından vurularak öldürüldü

Kosova'nın Arnavutlarla Sırplar arasında bölünmüş kenti Mitroviça'da Sırp siyasetçi Oliver İvanovic'e düzenlenen suikaste Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'den ''Bir terör eylemi ve tüm Sırplara karşı girişilen bir saldırı'' tepkisi geldi. Vucic, İvanovic'in ofisi önünde başına 5 el ateş edilerek öldürülmesiyle ilgili soruşturmaya Sırbistan'ın da dahil olmak istediğini söyledi.

'KATİLLERLE İLGİLİ İLGİNÇ AYRINTILAR'

Suikastın ardından acilen toplanan Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından konuşan Sırbistan lideri, "Katili veya katilleri bulacağız. Bunun sözünü sabah Oliver İvanovic'in eşine verdim. Sırp makamlarının soruşturmaya katılmasının suikastin aydınlatılması anlamına geleceğine inancımız tam. Potansiyel katillere dair ilginç detaylar var" dedi.

MÜZAKERELERE DARBE

Saldırı, Sırbistan ile Kosova arasındaki ilişkileri normalleştirmek üzere Brüksel’de yapılacak görüşmelerle aynı gün meydana geldi. Brüksel'de Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuğunda Kosovalı Arnavutlarla müzakereler yürüten Sırp heyeti, suikastı protesto için görüşmeleri terk etti. Ilımlı bir Sırp siyasetçi kabul edilen, Özgürlük, Demokrasi ve Adalet Partisi'nin lideri 64 yaşındaki Oliver İvanovic, daha önce AB ve NATO ile yürütülen müzakerelerde önemli bir rol oynamıştı.

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AB Dış Politika Temsilcisi Federica Mogherini, telefonla Vucic ve Kosvoa Cumhurbaşkanı Haşim Taci'yi arayarak saldırıyı kınadı, olayın faillerinin bir an önce bulunmasını umduğunu söyledi.

YENİDEN YARGILANACAKTI

Kosova'daki AB destekli savaş suçları mahkemesi tarafından 1999'da Arnavutlara karşı işlediği iddia edilen savaş suçlarından 2016'da 9 yıl hapse çarptırılan ama temyizde mahkumiyeti bozulan Oliver İvanovic, yeniden yargılanacaktı ve hakkındaki tüm suçlamaları reddediyordu.

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Kosova'nın 2008'de ilan ettiği bağımsızlığı tanıyan 115 ülke arasında Sırbistan ve Rusya yer almıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kosovalı Sırp politikacı Oliver İvanovic'e düzenlenen suikastı kınadığını ve olayın titizlikle soruşturulmasını talep ettiğini duyurdu.

'SİYASİ HESAPLAŞMANIN BU ŞEKLİ, TERÖR ATMOSFERİNİ GENİŞLETİR'

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İvanovic'in başından vurularak öldürülmesinin büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek "Bu alçak saldırıyı kararlılıkla kınıyoruz. Siyasi hesapların bu şekilde görülmesi, terör atmosferinin genişlemesine ve bölgedeki etnik kökenler arası çatışmaların körüklenmesine yol açabilir" denildi. Rus Dışişleri, Kosova'daki tüm uluslararası güçleri, yetkilerini kullanarak bölgede benzer olayların önüne geçilmesi için gereken önlemleri almaya çağırdı.