Suç kurbanlarına tecavüz etmeyi planlayan polisler açığa alındı

İngiltere'de iki polis memuru, kendilerine başvuran suç kurbanlarını suistimal ettikleri şüphesiyle açığa alındı. Aralarından biri ‘örnek polis’ olarak nitelendirilen şüphelilerin cep telefonlarında, şikayetlerini işleme almamakla tehdit ettikleri suç kurbanlarına tecavüz etmeyi planladıklarını gösteren mesajlar bulundu.

© AP Photo/ Jeff Roberson ABD'de her yıl ortalama binin üzerinde polis gözaltına alınıyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da Metropolitan Polis Teşkilatı'nın açtığı soruşturmada iki polis memurunun cep telefonlarında şikayetlerini işleme almama tehdidiyle suç mağdurlarına tecavüze ilişkin konuşmalara rastlandı. Mesajların ortaya çıkmasının ardından polisler mağdurlara tecavüz şüphesiyle açığa alındı.

Teşkilat ayrıca ikilinin telefonlarında şüphelilerin sorgu sırasında gizlice çekilen görüntülerinin yanı sıra polis aracının arkasında oturan sarhoş bir kadının videosunu buldu.

YANLIŞLIKLA ORTAYA ÇIKTI

İngiltere'yi şoke eden bu olay mesajların yanlışlıkla konuyla tamamen ilgisi olmayan bir iş adamının avukatlarına gönderilmesi sonucu ortaya çıktı.

Öte yandan polislerden biri olan 36 yaşındaki Edward Bengree'nin 2016'da cesaret madalyası aldığı ve ‘teşkilatın olağanüstü bir örneği' olarak tanımlandığı belirtildi.

Polislere yönelik soruşturma ise sürüyor.