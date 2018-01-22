İngiltere: Türkiye sınırlarını güvenli tutmak istemekte haklı

Türkiye'nin 'Zeytin Dalı' adı altında yürüttüğü Afrin harekatına İngiltere desteğini teyit etti. 'Osmanlı torunu' lakaplı Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Twitter hesabından Afrin'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini duyurdu.

'ESAD'IN BİTİRİLMESİ ORTAK HEDEF'

''Türkiye sınırlarını güvenli tutmak istemekte haklı'' diyen Johnson, Ankara ile ortak hedefler arasında 'Suriye'de Esad rejiminin sona erdirilmesini' de saydı: ''Şiddeti azaltma ve en önemli göreve odaklanmaya devam etme hedefini paylaşıyoruz. O da Suriye'de Esad rejiminin sonunu getirecek siyasi süreçtir.''

Watching developments in Afrin closely. Turkey is right to want to keep its borders secure. We share goal of reducing violence and keeping focus on most important task: a political process in Syria that leads to the end of the Asad regime. — Boris Johnson (@BorisJohnson) 22 Ocak 2018

​ALMANYA'YA GÖRE DE MEŞRU

Almanya Dışişleri Bakanlığı da Sözcü Yardımcısı Rainer Breul aracılığıyla yaptığı ilk açıklamada 'Suriye sınırlarının korunmasının Türkiye için meşru ve çok önemli olduğunu' ifade etmişti. Ancak dün Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel "Türkiye ve Kürt birlikler arasındaki askeri çatışmalar önceden kestirilemeyen riskleri beraberinde getiriyor" uyarısında bulunup "Suriye'nin ihtiyacı olan en son şey, askeri çatışmalar. Orada insanlar yeterince acı çekiyor" vurgusu yapmıştı.