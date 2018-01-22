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    NATO - AB Dışişleri Bakanları toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Boris Johnson ile de görüştü

    İngiltere: Türkiye sınırlarını güvenli tutmak istemekte haklı

    © AA/
    Avrupa
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    Fransa Afrin operasyonunu BM Güvenlik Konseyi'ne taşırken İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'dan Ankara'ya destek geldi: Türkiye sınırlarını güvenli tutmak istemekte haklı.

    Fransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian
    © REUTERS/ Benoit Tessier
    Fransa, BMGK'nın Afrin gündemiyle acil olarak toplanmasını talep etti
    Türkiye'nin 'Zeytin Dalı' adı altında yürüttüğü Afrin harekatına İngiltere desteğini teyit etti. 'Osmanlı torunu' lakaplı Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Twitter hesabından Afrin'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini duyurdu.

    'ESAD'IN BİTİRİLMESİ ORTAK HEDEF'

    ''Türkiye sınırlarını güvenli tutmak istemekte haklı'' diyen Johnson, Ankara ile ortak hedefler arasında 'Suriye'de Esad rejiminin sona erdirilmesini' de saydı: ''Şiddeti azaltma ve en önemli göreve odaklanmaya devam etme hedefini paylaşıyoruz. O da Suriye'de Esad rejiminin sonunu getirecek siyasi süreçtir.''

    ​ALMANYA'YA GÖRE DE MEŞRU

    Almanya Dışişleri Bakanlığı da Sözcü Yardımcısı Rainer Breul aracılığıyla yaptığı ilk açıklamada 'Suriye sınırlarının korunmasının Türkiye için meşru ve çok önemli olduğunu' ifade etmişti. Ancak dün Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel "Türkiye ve Kürt birlikler arasındaki askeri çatışmalar önceden kestirilemeyen riskleri beraberinde getiriyor" uyarısında bulunup "Suriye'nin ihtiyacı olan en son şey, askeri çatışmalar. Orada insanlar yeterince acı çekiyor" vurgusu yapmıştı.

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