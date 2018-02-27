‘Avrupa şirketleri Rus doğalgazından vazgeçmeyecek’

Boru hattı projesinin Avrupa’yı Rusya’ya bağımlı hale getirmeyeceği ifade edilen mektupta, bu alandaki Rusya-Avrupa işbirliğinin sevkiyat güvenliği ve rekabetçi fiyatlar garanti ettiği belirtildi. Avrupa’nın ihtiyaç duyduğu gaz hacminin yıldan yıla arttığı kaydedilirken Rusya’nın en büyük gaz rezervine sahip ülkenin olduğuna işaret edildi.
Mektupta, “ABD’den daha pahalı sıvılaştırılmış gaz lehine Rus boru gazından vazgeçmeye hazır tüketiciler yok” ifade edildi.
Kuzey Akım-2’nin Avrupa’nın modern doğalgaz altyapısına milyarlarca dolarlık yatırım anlamına geldiği belirtilen mektupta, projeye yönelik eleştirilerin sadece yüzeysel ve duygusal sonuçlara dayandığı kaydedildi.
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