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    Polonya- AB- NATO

    AP'den Polonya'nın oy hakkının elinden alınması çağrısı

    Sputnik
    Avrupa
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    Avrupa Parlamentosu (AP), 'hukukun üstünlüğünü ihlal ettiği' gerekçesiyle Polonya'nın Avrupa Birliği (AB) Konseyindeki oy hakkının elinden alınmasını istedi.

    AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans
    © REUTERS/ Francois Lenoir
    AB'den Polonya'ya 'disiplin cezası': Oy hakkı elinden alınabilir
    Brüksel'de toplanan AP Genel Kurulu, AB Komisyonunun, Polonya'nın AB Konseyindeki oy hakkının elinden alınmasına yol açacak 7. maddenin işletilmesine yönelik kararını destekleyerek Konseyi acilen gerekli adımları atmasını istedi.

    Genel Kurula sunulan tasarı için 422 'evet' ve 147 'hayır' oyu kullanıldı. 48 AP üyesi ise çekimser kaldı.

    AB Komisyonu geçen kasım ayında Polonya'ya yönelik 7. maddeyi işletme kararı almıştı.

    'POLONYA BİZE BAŞKA SEÇENEK BIRAKMADI'

    AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans
    © REUTERS/ Francois Lenoir
    AB'den Polonya'ya 'disiplin cezası': Oy hakkı elinden alınabilir
    AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, "7. maddeyi işletmeye karar verdik çünkü Polonya bize başka seçenek bırakmadı" açıklamasında bulunmuştu.

    KABUL EDİLİRSE AVRUPA BİRLİĞİ'NDE İLK OLACAK

    1997'de AB Antlaşması'na dahil edilen 7. maddenin işletilmesi durumunda, üye ülkenin AB Konseyindeki oy hakkı elinden alınabiliyor. Ancak AB yetkilileri şimdiye kadar hiçbir üye ülkeye karşı söz konusu maddeyi işleme koymadı.

    Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjarto
    © AFP 2018/ ATTILA KISBENEDEK
    Macaristan: AB'de Polonya'ya karşı yaptırım gündeme gelirse veto ederiz
    MACARİSTAN ENGEL OLABİLİR

    Bu maddenin uygulanabilmesi için Polonya hariç tüm AB üyelerinin oy birliği gerekiyor. AB, Polonya bağlamında 7. maddeyi yürürlüğe sokma kararı alsa bile Polonya'nın yakın müttefiki olan Macaristan'ın bunu engelleyeceği düşünülüyor.

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    Etiketler:
    Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB), Polonya
    Topluluk kurallarıTartışma
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