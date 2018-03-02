Azerbaycan'daki yangında 24 kişi öldü

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Hatayi ilçesinde devlete ait Uyuşturucu Tedavisi Merkezi'nde yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek yangın söndürüldü.
Respublika Narkoloji Mərkəzində yanğın https://t.co/s9tgP2ZsA7 pic.twitter.com/umRK0aASQo— Səhər Azeri (@SaharAzeri) March 2, 2018
Resmi makamlar, olay yerinde 24 kişinin cesedinin bulunduğunu, 34 kişinin kurtarıldığını ve bunlardan 3'ünün hastanelere kaldırıldığını duyurdu.
Yangının ilk belirlemelere göre elektrik arızası nedeniyle çıktığı kaydedildi.
Yerel basında çıkan haberlerde yangında 30 kişinin öldüğü ileri sürülmüştü.
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