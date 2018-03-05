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    Vatikan Papa Francis

    40 rahibin eşcinsel ilişkilerini ifşa eden 1200 sayfalık dosya Vatikan'a sunuldu

    © REUTERS/ Alessandro Bianchi
    Avrupa
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    İtalya'da bir gay eskort, ikiyüzlülüklerine artık dayanamadığını söyleyerek aktif eşcinsel rahip ve rahip çömezleriyle ilişkilerinin bir dosyasını oluşturup yetkililere teslim etti. Napoli Başpiskoposluğu da 40 ismin yer aldığı 1200 sayfalık dosyayı Vatikan'a gönderdiğini duyurdu.

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    © REUTERS/ Alessandro Di Meo/Pool
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    Eşcinsel ilişkiyi reddetmekten vazgeçmeyen Katolik Kilisesi'ne temellerini sarsan yeni kanıtlar sunuldu.

    Francesco Mangiacapra isimli gay eskort, Grindr, Telegram, Facebook, WhatsApp uygulamalarındaki mesajlaşma, sohbetler ve çeşitli pozisyonlarda çekilmiş fotoğrafları biraraya getirerek ilişkiye girdiği rahiplerin bir dosyasını oluşturdu.

    İtalyan medyasına göre dosyada başlangıçta 49 rahip ile 9 rahip çömezinin adı yer alıyordu, ama daha sonra Mangiacapra doğrudan cinsel ilişkiye girmeyenleri ayıklayıp 34 rahip ve 6 rahip çömezinin kimliğine yer verdi.

    Papa Francis
    © REUTERS/ Luca Zennaro
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    'PEDOFİLİ, TECAVÜZ YOK'

    40 ismi, reşit olmayanlarla cinsel ilişkiye girmek ya da cinsel saldırıda bulunmakla suçlamadığını belirten Mangiacapra ''Burada suç değil, günah sözkonusu'' dedi. Böyle bir girişimde bulunmasını ise şöyle açıkladı:

    'BÖYLE REHBERLİK EDİLMEZ'

    ''Amaç adı geçenleri incitmek değil, onların ne kadar işlerine gelse de bu çifte yaşamlarının ne kendilerine ne de rehberlik etmekle, örnek teşkil etmekle yükümlü oldukları insanlara faydalı olduğunu anlamalarını sağlamak.'' 

    Papa Myanmar
    © AFP 2018/ Ettore FERRARI
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    'BEDELİNİ ÖDEMELİ, TÖVBE ETMELİLER'

    Geçmişte avukatlık yaptıktan sonra eşcinsel jigololuğa geçen Mangiacapra, şubat sonunda dosyayı Napoli Başpiskoposluğu'na teslim etti. 

    Dosyadaki 40 ismin Napoli bölgesinde görevli olmadıklarını, farklı cemaatlerde görevli olduklarını söyleyen Başpiskoposluk da dosyayı Vatikan'a gönderdi.

    Kardinal Cresenzio Sepe, bu kararını ''Bunun vicdani bir ağırlığı var. Hata yapan, bedelini ödemeli ve verilen zarar için onun tövbe etmesine yardım edilmeli'' diye gerekçelendirdi.

    Kardinal Bernard Law
    © REUTERS/ Alessandro Bianchi
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    'BÜTÜN GÜN KÖLEM OL'

    Dosyayı inceleyen İtalyan medyası, kişi ismi vermeksizin, grup dahil çeşitli ilişkiler kurulduğunu, ''Sen de istersen sana bütün gün kölemmişsin gibi sahip olmak, seni bağlayıp emirlerime amade yapmak isterim'' gibi sohbetler yapıldığını aktardı.

    'DON EURO' VAKASI MAHKEMELİK

    Mangiacarpa, daha önce Rahip Luca Morini'nin (namı diğer Don Euro) görev yaptığı cemaatlerden topladığı bağışları, hatta aldığı haraçları pahalı restoranlar ve otellerde gay eskortlarla ilişkiye girip kokain çekerek harcadığını da ortaya çıkarmıştı.

    Kardinal George Pell
    © REUTERS/ Remo Casilli
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    Yolsuzluk, zimmetine para geçirmek, uyuşturucu dağıtıcılığı, şantaj gibi suçlamalardan hakkında dava açılan Don Euro'nun 900 bin dolar nakit parası ve 180 bin dolarlık elmasları da bulundu.

    ÇOCUKLARA CİNSEL İSTİSMAR İÇİN HESAP VERMESİ İSTENİYOR

    Pedofili dolu geçmişi ve bugünü için hesap vermesine çalışılan Katolik Kilisesi, geçen ay Vatikan'ın bir yargıcının bilgisayarında çocuk pornosu çıkmasıyla bir kez daha sarsılmıştı.

    Jigololarla seks peşindeki rahiplerin dosyası, Papa Francis'in dümenine geçmesinden beri itibarı biraz düzelen Katolik Kilisesi'ne yeni darbe oldu.

    Etiketler:
    jigolo, eskort, eşcinsel, Napoli Başpiskoposluğu, Katolik Kilisesi, Papa Francis, Don Euro, Rahip Luca Morini, Kardinal Cresenzio Sepe, Francesco Mangiacapra, Vatikan, İtalya
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