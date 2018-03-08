Almanya'nın yeni dışişleri bakanı belli oldu

51 yaşındaki SPD'li Heiko Maas önceki kabinede adalet bakanıydı. Sosyal medyadaki nefret mesajlarını önlemeye yönelik tartışmalı yasasının mimarı olarak tanınıyor.

Dışişleri Bakanlığı, yeni kabinenin en çok tartışılan koltuğu oldu. SPD'li Sigmar Gabriel yeni hükümette de dışişleri bakanlığına devam etme niyetini ortaya koydu, ama eski SPD lideri Martin Schulz'la tutuştuğu anlaşmazlık yüzünden bu gerçekleşmedi.

Yeni koalisyon hükümetinin kurulması sırasında parti içinde şiddetli çekişmeler yaşanmasının ardından, SPD, Sigmar Gabriel'in dışişleri bakanlığına devam etmemesi, görevi devretmesi kararı aldı.

SPD, iki aday arasından Maas'ı Aile Bakanı Katarina Barley'ye tercih etti.

© AFP 2018/ Stefanie LOOS Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel yeni kabinede yer almayacak

ÇAVUŞOĞLU'NUN 'DOSTU'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önceki günkü Berlin ziyaretinde Sigmar Gabriel'e önismiyle ve 'dostum' diye hitap etmişti.

Gabriel, bugün yeni kabinede görev almayacağını Twitter hesabından duyururken, SPD'nin müstakbel Genel Başkanı Andrea Nahles ile geçici Genel Başkan Olaf Scholz'un kendisine yeni hükümette yer almayacağını bildirdiklerini belirtti.

Partinin eski liderlerinden olan Gabriel "SPD için siyasi liderlik görevlerini üstlendiğim dönem böylelikle sona eriyor… Yaklaşık 30 yıllık siyasi kariyerimde 18 yıl boyunca ülkem ve SPD için idari konumda bulunma imkanım oldu.. Bu benim için, müteşekkir olduğum büyük bir onurdu" dedi.

© REUTERS/ Hannibal Hanschke Schulz, Almanya Dışişleri Bakanı olmaktan feragat etti

RESMİ LİSTE YARIN AÇIKLANACAK

SPD henüz kabinede yer alacak altı bakanın hangi isimler olduğu hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Listenin yarın kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Almanya'da Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) oluşan koalisyon hükümetinin gelecek hafta görevine başlaması bekleniyor.