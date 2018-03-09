Hollanda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'in ziyaretini iptal etti

Şahin, 11 Mart Cumartesi günü Hollanda'nın doğusundaki Deventer kentindeki Merkez Camii'nde Türkiye kökenli kadınlarla bir araya gelecekti.
Hollanda hükümeti, 16 Nisan anayasa değişikliği referandumu öncesi Türkiye'den siyasilerin ülkelerinde miting yapmalarına izin vermeyeceklerini açıklamış, 11 Mart 2017'de Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın sınır dışı edilmesiyle tırmanan gerginlik diplomatik krize dönüşmüştü.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ZİYARETİN İPTALİNİ DOĞRULADI
Bunun üzerine Türk tarafının, Fatma Şahin'in ziyaretini iptal ettiği belirtildi. Hollanda Dışişleri Bakanlığı da Şahin'in ziyaretinin iptal edildiğini doğruladı.
Ancak bakanlık sözcüsü, Şahin'in Hollanda ziyaretinin neden istenmediğine ilişkin ayrıntı vermedi. Sözcü, Türkiye ile ikili ziyaretler, güvenlik ve göç konularında ikili temasları sürdürdüklerini söyledi.
'BAŞKANIN HİÇ BÖYLE BİR PROGRAMI OLMADI'
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Basın ve Haber Şube Müdürü Hüseyin Akay ise Sözcü'ye yaptığı açıklamada, Şahin'in böyle bir ziyaret programı olmadığını belirtti.
Akay, "Biz şu anda Gaziantep'teyiz. Yarın da diğer günde. Başkanın hiç böyle bir programı olmadı" diye konuştu.
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