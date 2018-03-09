Hollanda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'in ziyaretini iptal etti

Hollanda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Deventer kentine yapacağı ziyareti iptal etti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Basın ve Haber Şube Müdürü Hüseyin Akay ise Şahin'in Hollanda'ya ziyaret programı olmadığını söyledi.

© AFP 2018/ YOSHIKAZU TSUNO Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiye ile çözmemiz gereken meseleler var

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, Lahey yönetiminin uyarısı üzerine, Türk makamlarının Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'in ziyaretini iptal ettikleri bildirildi.

Şahin, 11 Mart Cumartesi günü Hollanda'nın doğusundaki Deventer kentindeki Merkez Camii'nde Türkiye kökenli kadınlarla bir araya gelecekti.

Hollanda hükümeti, 16 Nisan anayasa değişikliği referandumu öncesi Türkiye'den siyasilerin ülkelerinde miting yapmalarına izin vermeyeceklerini açıklamış, 11 Mart 2017'de Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın sınır dışı edilmesiyle tırmanan gerginlik diplomatik krize dönüşmüştü.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ZİYARETİN İPTALİNİ DOĞRULADI

© AFP 2018/ YASIN AKGUL Dışişleri: Hollanda somut adımlar atarsa Türkiye ilişkileri değerlendirmeye hazırdır

AD gazetesine göre, Hollanda makamları bu gelişmeler nedeniyle Ankara ile Lahey arasında memurlar düzeyinde yapılan görüşmelerde ziyaretin uygun olmayacağı mesajını iletti.

Bunun üzerine Türk tarafının, Fatma Şahin'in ziyaretini iptal ettiği belirtildi. Hollanda Dışişleri Bakanlığı da Şahin'in ziyaretinin iptal edildiğini doğruladı.

Ancak bakanlık sözcüsü, Şahin'in Hollanda ziyaretinin neden istenmediğine ilişkin ayrıntı vermedi. Sözcü, Türkiye ile ikili ziyaretler, güvenlik ve göç konularında ikili temasları sürdürdüklerini söyledi.

'BAŞKANIN HİÇ BÖYLE BİR PROGRAMI OLMADI'

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Basın ve Haber Şube Müdürü Hüseyin Akay ise Sözcü'ye yaptığı açıklamada, Şahin'in böyle bir ziyaret programı olmadığını belirtti.

Akay, "Biz şu anda Gaziantep'teyiz. Yarın da diğer günde. Başkanın hiç böyle bir programı olmadı" diye konuştu.