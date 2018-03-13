Eski Fransa Cumhurbaşkanı Hollande: Suriye konusunda Rusya ve Türkiye’ye baskı yapılmalı

Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Batı ülkelerinin Suriye krizinin çözümü konusunda Rusya ve Türkiye’ye maksimum baskı yapmak zorunda olduğunu belirtti.

Hollande, Le Monde gazetesine yaptığı açıklamada, "Rusya, Suriye'deki temel güç. Rusya'nın girişimleri sınırlandırılmazsa gerilimin tırmanması riski söz konusu" dedi.

'FRANSA AKTİF ROL ALMALI'

Mevcut Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya'ya yönelik dış politikasını eleştiren Hollande, "Evet, gerçekten de (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin ile diyalog içinde olunmalı. Ama bu, Rusya'ya (Suriye'de) kendi rolünü oynama şansı verilmesinin ve bu duruma hiçbir tepki gösterilmesine izin verilmesinin bahanesi olamaz. (ABD Başkanı) Donald Trump'ın tutumu da anlaşılmıyor, öngörmek mümkün değil. Tam da bu yüzden Fransa, Avrupa ve NATO (Suriye sorununun çözümünde) aktif olarak rol almalı" ifadelerini kullandı.

'BİZİM DE RUSYA'YI TEHDİT ETMEMİZ LAZIM'

Rusya'nın son birkaç yıl içerisinde askeri gücünü büyük ölçüde arttırdığını söyleyen Hollande, "Êğer Rusya bizi tehdit ediyorsa, bizim de onu tehdit etmemiz lazım" dedi.

Hollande, Batı'nın, "yaptırımlar yoluyla, ticari faaliyetin, petrol ve doğalgazla ilgili sorunun düzenlenmesi" aracılığıyla Moskova'ya baskıyı artırabileceğini ifade etti.

'SURİYE VE TÜRKİYE UÇAKLARININ UÇUŞUNA İZİN VERİLMEMELİ'

TSK'nın Afrin'deki Zeytin Dalı harekatına da değinen Hollande, hava saldırılarına son verilmesi için Ankara'ya baskı yapılması çağrısında bulunarak, "Aynı zamanda hem sorumluluk duygusu hem de (Kürtlerle) dayanışma duyguları besliyorum. Dayanışma hissediyorum, çünkü Kürtlerin, IŞİD'in Rakka ve diğer kentlerden kovulmasında, koalisyona en ağır dönemde yardım ettiğini unutmadım" ifadelerini kullandı.

Hollande, "Halihazırda, hastaneler ve mezarlıklar dahil Guta'yı bombalayan Suriye rejimi uçakları ile Afrin'de hareket eden Türk uçaklarının bu bölgelerde uçamamasını sağlamak çok önemli" diye ekledi.