İsmailağa cemaatinin tanınmış ismi gözaltına alındı

'GAVUR ZULMÜ'
Gözaltı gerekçesinin internetteki İslam'a dair konuşmalarının olabileceğini belirten Balkanlıoğlu, "Türkiye'nin altını oymaya çalışan eşkıyaları burada barındırırken normal vatandaşlara gavur zulmü denilen bir davranış var" ifadelerini kullandı.
Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca, Brüksel Havaalanı'nda polisler tarafından yaklaşık 12 saattir ailesi ile birlikte göz altında tutuluyor. pic.twitter.com/VfVhMFadgy— Mavi Marmara (@mavimarmaratr) March 16, 2018
Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan ise Balkanlıoğlu'nun daha sonra serbest bırakıldığını duyurdu.
Abdülmetin Balkanlıoğlu Hoca'nın— yusuf kaplan (@yenisafakwriter) March 16, 2018
serbest bırakıldığı bilgisini
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Belçika milletvekili
Değerli @Mahi_Nur Özdemir Hanım verdi.
Kendisine teşekkür ediyorum.
Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nun kardeşi olan Abdulmetin Balkanlıoğlu, sosyal medyada dolaşıma giren bir videodaki sözleriyle de tepki çekmişti.
Balkanlıoğlu, "Vücudunun bir çizgisi belli olmasın. Ne bonkörsün be. 'Hesabını ben veririm'. Sanki lokantadasın. Çık kızım al diplomanı, düğününü böyle yap, gelen öpsün giden yalasın. Belden kavramalı danslı düğünün olsun" ifadelerini kullanmıştı.
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