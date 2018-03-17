İsmailağa cemaatinin tanınmış ismi gözaltına alındı

Bir dizi etkinlik için Belçika'ya giden İsmailağa cemaati üyesi Abdulmetin Balkanlıoğlu, Brüksel Havaalanı'nda gözaltına alındı. Balkanlıoğlu'nun daha sonra serbet bırakıldığı açıklandı.

Solhaber'in aktardığına göre, gözaltında video çeken Balkanlıoğlu, hiçbir gerekçe olmadan gözaltına alındığını söyledi.

'GAVUR ZULMÜ'

Gözaltı gerekçesinin internetteki İslam'a dair konuşmalarının olabileceğini belirten Balkanlıoğlu, "Türkiye'nin altını oymaya çalışan eşkıyaları burada barındırırken normal vatandaşlara gavur zulmü denilen bir davranış var" ifadelerini kullandı.

Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca, Brüksel Havaalanı'nda polisler tarafından yaklaşık 12 saattir ailesi ile birlikte göz altında tutuluyor. pic.twitter.com/VfVhMFadgy — Mavi Marmara (@mavimarmaratr) March 16, 2018

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan ise Balkanlıoğlu'nun daha sonra serbest bırakıldığını duyurdu.

Abdülmetin Balkanlıoğlu Hoca'nın

serbest bırakıldığı bilgisini

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Belçika milletvekili

Değerli @Mahi_Nur Özdemir Hanım verdi.

Kendisine teşekkür ediyorum. — yusuf kaplan (@yenisafakwriter) March 16, 2018

​​Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nun kardeşi olan Abdulmetin Balkanlıoğlu, sosyal medyada dolaşıma giren bir videodaki sözleriyle de tepki çekmişti.

Balkanlıoğlu, "Vücudunun bir çizgisi belli olmasın. Ne bonkörsün be. 'Hesabını ben veririm'. Sanki lokantadasın. Çık kızım al diplomanı, düğününü böyle yap, gelen öpsün giden yalasın. Belden kavramalı danslı düğünün olsun" ifadelerini kullanmıştı.