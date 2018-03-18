AB Bakanlığı: AB'den somut adımlar bekliyoruz

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, bugünün Türkiye ile AB arasındaki göç krizi kaynaklı çok yönlü iş birliğinin önemli aşamalarından biri olan 18 Mart Uzlaşısı'nın ikinci yıl dönümü olduğu hatırlatıldı.
Bugün, Türkiye ile AB arasındaki göç krizi kaynaklı çok yönlü işbirliğinin önemli aşamalarından biri olan 18 Mart Uzlaşısının ikinci yıldönümü.— AB Bakanlığı (@ABBakanligi) 18 Mart 2018
'ÖLEN GÖÇMEN SAYISI BÜYÜK ÖLÇÜDE AZALDI'
'AHDE VEFA İLE HAREKET ETTİK'
Zirve kararlarının uygulanması sayesinde göçmenler için güvenli ve yasal bir yol oluşturulurken, düzensiz göçün de engellendiğine işaret edilen açıklamada, "Türkiye, 18 Mart Uzlaşısı kapsamında, ahde vefa ile hareket ederek sorumluluklarını yerine getirmiştir. Maalesef AB, bütün sorumluluklarını yerine getirmemiştir. Suriyeli göçmenlerin yasal yollarla seyahat etmesini sağlayacak Gönüllü Yeniden Yerleştirme Planının uygulamaya başlatılmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.
'ATILAN ADIMLAR YETERİNCE HIZLI VE GÜÇLÜ DEĞİL'
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