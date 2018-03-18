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    Avrupa Birliği

    AB Bakanlığı: AB'den somut adımlar bekliyoruz

    © AFP 2018/ Jorse Guerrero
    Avrupa
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    Avrupa Birliği (AB) Bakanlığınca, katılım müzakereleri, vize serbestisi ve Gümrük Birliğinin güncellenmesi konularında AB’den somut adımlar beklendiği açıklandı.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, bugünün Türkiye ile AB arasındaki göç krizi kaynaklı çok yönlü iş birliğinin önemli aşamalarından biri olan 18 Mart Uzlaşısı'nın ikinci yıl dönümü olduğu hatırlatıldı.

    'ÖLEN GÖÇMEN SAYISI BÜYÜK ÖLÇÜDE AZALDI'

    AB Komisyonu Göçmenlik Komiseri Dimitris Avramopulos
    © AFP 2018/ EMMANUEL DUNAND
    AB'den Türkiye'ye 3 milyar euro'luk ödemeye onay
    Açıklamada, "18 Mart Uzlaşısı, Avrupa'yı varoluşsal bir krize sürükleyen düzensiz göçmen akınını önlemekle kalmamış, yollarda ölen göçmen sayısının büyük ölçüde azalmasını sağlamıştır. 18 Mart Uzlaşısı sayesinde Ekim 2015'te 7 bin olan Türkiye'den Yunan adalarına günlük ortalama düzensiz geçişler 43'e düşmüştür" ifadelerine yer verildi.

    'AHDE VEFA İLE HAREKET ETTİK'

    Zirve kararlarının uygulanması sayesinde göçmenler için güvenli ve yasal bir yol oluşturulurken, düzensiz göçün de engellendiğine işaret edilen açıklamada, "Türkiye, 18 Mart Uzlaşısı kapsamında, ahde vefa ile hareket ederek sorumluluklarını yerine getirmiştir. Maalesef AB, bütün sorumluluklarını yerine getirmemiştir. Suriyeli göçmenlerin yasal yollarla seyahat etmesini sağlayacak Gönüllü Yeniden Yerleştirme Planının uygulamaya başlatılmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.

    'ATILAN ADIMLAR YETERİNCE HIZLI VE GÜÇLÜ DEĞİL'

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Avrupa Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker
    © REUTERS/ Francois Lenoir
    AB yetkilisi: Türkiye'ye imtiyazlı ortaklık gibi bir model sunulmayacak
    Açıklamada, Sığınmacı Mali İmkanı konusunda atılan son adımların olumlu karşılandığı ancak yeterince güçlü ve hızlı adımlar atılmadığının altını çizilerek "18 Mart Uzlaşısı'nın diğer unsurlarından olan katılım müzakereleri, vize serbestisi ve Gümrük Birliğinin güncellenmesi konularında da AB'den somut adımlar bekliyoruz" ifadesi kullanıldı.

     

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    Etiketler:
    Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB), Türkiye
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