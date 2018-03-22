Ukrayna'da 'direnişin sembolü' kabul edilen Savçenko gözaltına alındı

Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalar nedeniyle bir dönem ülkesinde 'direnişin sembolü' olarak idealleştirilen milletvekili Nadejda Savçenko, parlamento binasında bir saldırı planı yapması şüphesi ile gözaltına alındı.

Ukrayna Başsavcısı Yuriy Lutsenko, Ukrayna parlamentosu Rada'daki oturumda okuduğu savcılık kararında, Savçenko'nun 'Ukrayna hükümetini devirmek için parlamento binasında bir terör saldırı planlıyor olmasından şüphelendiklerini' söyledi.

Savçenko Lutsenko'nun okuduğu savcılık kararı üzerine, "Sadece tembel biri devlet başkanlığı binası ya da parlamentoyu havaya uçurmayı aklından geçirmez" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Savçenko, savcılık kararı üzerine dokunulmazlığı kaldırılarak parlamento binasında gözaltına alındı.

Надежду Савченко везут в СИЗО. pic.twitter.com/SkUw2VMbHT — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) March 22, 2018

Ukrayna'nın doğusunda iki Rus gazetecinin ölümüne sebep olmaktan yargılandığı Rusya'da affedilmesinin ardından neredeyse iki yıl önce ülkesine geri dönen eski savaş pilotu Savçenko son dönemde Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ve hükümet yetkililerine sert eleştiriler yöneltiyor.

Savçenko, Rusya'da yargılandığı dönemde Ukrayna'da 'direnişin sembolü' olarak görülüyordu. Poroşenko da Savçenko'yu pek çok kez 'kahraman' olarak nitelendirmişti. Fakat Savçenko'nun ülkesine geri dönmesi ardından Kiev'e yönelttiği suçlamalar onu tartışılır bir kişi haline getirdi.