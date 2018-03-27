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    Jean-Marie Le Pen

    Baba Le Pen'e 30 bin euro para cezası kesinleşti

    © AFP 2018/ Joel Saget
    Avrupa
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    Fransa'da Ulusal Cephe'nin eski Onursal Başkanı Le Pen'e, Nazi dönemindeki gaz odalarına ilişkin ifadeleri nedeniyle verilen 30 bin euro para cezası onandı.

    Jean-Marie Le Pen
    © Sputnik/ Alexander Polyakov
    Fransa'da mahkeme, baba Le Pen'in ihracına karar verdi
    Fransa'da Yargıtay, Ulusal Cephe'nin (FN) eski Onursal Başkanı Jean-Marie Le Pen'e, Nazi dönemindeki gaz odalarına ilişkin sözleri nedeniyle verilen 30 bin avro para cezası onayladı. Yargıtaydan yapılan açıklamada, mevcut FN lideri Marine Le Pen'in de babası olan Le Pen'e, Nazi döneminde gaz odalarında yapılan katliamlar için 'tarihin detayı' şeklindeki ifadeleri yüzünden verilen 30 bin avro para cezasının onandığı bildirildi.

    Le Pen, Paris İstinaf Mahkemesinin kararına itiraz etmişti.

    GEREKÇE: İNSANLIK SUÇUNU İNKAR

    Paris İstinaf Mahkemesi, geçen yıl mart ayında, Le Pen'i Nazi döneminde gaz odalarında yapılan katliamlar için 'tarihin detayı' şeklindeki açıklamasını önceki yıl tekrarlaması nedeniyle 30 bin euro tazminat ödemeye mahkum etmişti. Mahkeme, Paris Ceza Mahkemesinin Le Pen’i 'insanlık suçunu inkardan' mahkum eden kararı onaylamıştı.

    Fransız gazeteci Jean-Jacques Bourdin'in, 2 Nisan 2015'teki röportajda "Daha önce yaptığınız 'gaz odaları tarihin bir detayı', açıklamasından pişman mısınız?" şeklindeki sorusuna Le Pen, "Kesinlikle hayır, düşündüklerimi söyledim, gaz odaları savaş tarihinin bir detayı" yanıtını vererek daha önce mahkumiyetine neden olan ifadeleri tekrarlamıştı.

    MARINE LE PEN, BABASINI KINAMIŞTI

    Jean-Marie Le Pen
    © AFP 2018/ Joel Saget
    Fransa'da 'baba' Le Pen'in partiden ihraç edilmesi kararına onay
    Marine Le Pen, babasını bu ifadeleri nedeniyle kınamış, parti tarafından alınan karar sonrası onursal başkanlık unvanı geri alınmıştı. Ancak Le Pen partiye dava açarak karara itiraz etmiş ve mahkeme onursal başkanlık unvanının geri verilmesine hükmetmişti.

    FN'nin yaklaşık iki hafta önceki kongresinde iç tüzüğünde revizyona gidilerek delegelerin beşte dördünün desteğiyle Onursal Genel Başkanlık dahil çok sayıda değişiklik kabul edilmişti. Buna göre, daha önce parti üyeliği iptal edilen FN'nin kurucu başkanı Jean-Marie Le Pen'in Onursal Başkanlık payesi iptal edilmişti.

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    Etiketler:
    Ulusal Cephe (FN), Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Fransa
    Topluluk kurallarıTartışma
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