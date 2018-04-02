Almanya'da gözaltına alınan Katalan lider Puigdemont ilk kez konuştu: Yürüdüğümüz yolda devam etmeliyiz

Kendisini cezaevinde ziyaret eden sol kanattaki Die Linke partisinden milletvekili Diether Dehm'e sesli mesaj kaydeden Puigdemont, İspanya'nın giderek otoriter bir tutum izlediğini belirterek destekçilerine bağımsızlık mücadelesini sürdürmeleri çağrısı yaptı.
'BM'NİN TANIDIĞI HAKLARIMIZI SAVUNMALIYIZ'
Puigdemont "Mesaj olarak, devam etmemiz gerektiğini söylüyorum. Yürüdüğümüz yolda ilerlemeliyiz. Birleşmiş Milletler'in (BM) tanıdığı haklarımızı savunmalıyız. Kendi geleceğimizde tamamen karar verme hakkımız var. Gittikçe otoriterleşen ve haklarımızı azaltan bir devlet (İspanya) karşısında gardımızı indiremeyiz. İşleri geçmiş yıllarda dünyaya gösterdiğimiz gibi, şiddet olmadan ve medeni bir şekilde yapmayı sürdürelim. Katalanlar böyle yapar" dedi.
▶️ Hem de continuar endavant, estem defensant els nostres drets reconeguts a @UN. Tenim tot el dret del món a decidir lliurement el nostre futur. No podem abaixar la guàrdia davant d’un Estat que es comporta cada vegada de manera més autoritària https://t.co/3vvStbrtGO— Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) April 1, 2018
Puigdemont İspanya'da isyan ve isyana teşvik suçlarından aranıyor ve suçlu bulunursa 30 yıla kadar hapis cezası alabilir.
Alman yargı makamlarının Puigdemont'u iade talebine yanıt vermek için 2 ayı bulunuyor.
YÜZLERCE KİŞİ PROTESTO ETTİ
Diğer yandan dün başkent Berlin'deki Brandenburg Kapısı önünde toplanan 300'den fazla gösterici Puigdemont'un serbest bırakılması talebiyle Adalet Bakanlığı'na yürüdü.
Yağmur altında yürüyen ve 'İspanya bir demokrasi değil' sloganları atan eylemciler Puigdemont'un yanı sıra diğer Katalan siyasi tutukluların serbest bırakılmasını da istedi.
Pro-Catalan independence protesters in Berlin call for Puigdemont's release pic.twitter.com/OSjsTpGEWE— Ruptly (@Ruptly) April 2, 2018
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