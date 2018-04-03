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    Salih Müslim

    'Müslim, Macron’la görüşmesine 3 saat kala heyetten çıkarıldı'

    © AFP 2018/ Adrien Morlent
    Avrupa
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    PYD'nin eski Eş Başkanı Salih Müslim'in geçen hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmeye 3 saat kala Kürt yetkililerin heyetinden çıkarıldığı iddia edildi. Türkiye'nin iadesini istediği Müslim'in, Fransız protokolünün uyarısıyla liste dışı kaldığı belirtildi.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
    © REUTERS/ Zoubeir Souissi
    Fransa'dan Türkiye ve DSG arasında arabuluculuk teklifi
    Çekya'nın başkenti Prag'da şubat ayı sonunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan PYD'nin eski Eş Başkanı Salih Müslim'in, geçen hafta Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelen heyette yer almasının planlandığı ancak  görüşmeye 3 saat kala heyetten çıkarıldığı öne sürüldü.

    Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, Macron ile görüşmek üzere heyetle Paris'e giden Müslim, Türkiye'nin uluslararası arananlar listesinde yer alıyordu. Fransız protokol yetkililerinin son andaki uyarısı üzerine Elysee Sarayı'ndaki Ortadoğu masası yetkilileri ve iç güvenlik danışmanları Müslim'in adını listeden çıkardı. Müslim ve heyetin gelişmeye tepki gösterdiği ancak buna rağmen görüşmeyi iptal etmedikleri öğrenildi.

    Türkiye'nin tepkisiyle karşılaşan görüşme sonrasında Fransa'nın Membiç ve YPG'ye askeri destek sunacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

    Habertürk'e bilgi veren Fransız yetkililer ise "Bölgede  IŞİD karşıtı koalisyon dışında başka bir askeri operasyonun öngörülmediğini', Fransa'nın bölgedeki tek amacının 'arabuluculuk rolü' olacağını, bunun ötesine gidilmesinin ise planlanmadığını ifade etti.

    Öte yandan Türkiye'nin tepkisiyle karşılaşan Fransa'dan Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin kontrol altında tuttuğu bölgeye nisan ayının ikinci haftasında bir de heyet gideceği öğrenildi.

    Resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte 5-6 kişilik heyetin parlamenterler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşacağı öne sürülüyor.

     

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    Etiketler:
    YPG, PYD, Emmanuel Macron, Salih Müslim, Türkiye, Suriye, Fransa
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