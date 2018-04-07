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    Sputnik, Azez'de ÖSO savaşçılarını görüntüledi

    Hollanda, Türkiye ile birlikte savaşan ÖSO'ya para ve malzeme desteğini yalanlamadı

    © Sputnik/ Hikmet Durgun
    Avrupa
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    Hollanda hükümeti, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de birlikte askeri harekat yürüttüğü Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) para ve malzeme desteği verdiği iddialarını yalanlamadı.

    Uluslararası Suriye Destek Grubu toplantısı Münih'te başladı
    © AP Photo/ Michael Dalder
    Hollanda da 'Uluslararası Suriye Destek Grubu'na katılıyor
    Hollanda'nın Suriye'deki silahlı hükümet karşıtı örgütlere desteği, iktidar ortağı Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) milletvekilleri Pieter Omtzigt ve Martijn van Helvert tarafından gündeme getirildi.

    BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, Omtzigt ve Helvert; Başbakan Mark Rutte, Dışişleri Bakanı Stef Blok ve Dış Ticaret Bakanı Sigrid Kaag'ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi. Hristiyan Demokrat parlamenterler, hükümete Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimine karşı savaşan yerel gruplara, Hollanda tarafından para ve teçhizat desteği verilip verilmediği sorusunu yöneltti. Önergede, Hollanda tarafından desteklenen gruplar arasında TSK ile birlikte Zeytin Dalı Harekatı'na katılan ÖSO güçlerinin bulunup bulunmadığı sorusuna da yer verildi.

    HÜKÜMETTEN 'SURİYE'DEKİ SİLAHLI GRUPLARA DESTEK' NOTUNA ATIF

    ÖSO
    © REUTERS/ Khalil Ashawi
    ÖSO savaşcıları, Türkiye'den 'gazilik' ve 'şehitlik' unvanı istiyor
    Hükümetten önergeye verilen yanıtta, Hollanda'nın Suriye'deki muhalif güçlere verdiği destek yalanlanmadı. Hükümet, yanıt metninde 23 Ocak'ta meclise gönderilen, 'Suriye'deki silahlı gruplara destek' başlıklı gizli nota atıfta bulundu. Milletvekillerinin sorularının yanıtlarının, bu gizli notta bulunduğuna işaret edildi. Hükümet, CDA milletvekillerinin, harekat kapsamında Afrin ve çevresinde işlenen suçlara ilişkin sorusunun da kısa sürede yanıtlanacağını bildirdi.

    Hollanda'da muhalefet partileri, Zeytin Dalı harekatı nedeniyle Türkiye'nin kınanmasını istemişti. Hollanda Başbakanı Rutte, Türkiye'nin kınanması konusunda AB ve NATO içinde yeterli desteği elde edemediklerini açıklamıştı.

    Hollanda hükümeti IŞİD'e karşı savaşan Kürt gruplara da silah ve cephane desteğinde bulunuyordu.

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    Etiketler:
    Zeytin Dalı Harekatı, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Türkiye, Suriye, Hollanda
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