AB vatandaşlığına geçişlerde Türkler beşinci sırada

Avrupa İstatistik Kurumu'nun (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 2016 yılında 995 bin kişiye AB vatandaşlığı verildi. Bu sayı 2015 yılında 841 bin, 2014'te de 889 bin olarak kaydedilmişti.
DW Türkçe'nin haberine göre, AB vatandaşlığına geçenler arasında Fas (101 bin 300), Arnavutluk (67 bin 500), Hindistan (41 bin 700) ve Pakistan (32 bin 900) vatandaşları üst sıraları paylaşıyor. Faslıların yüzde 89'u İspanya, İtalya ve Fransa vatandaşlığına geçerken, Arnavutların yüzde 97'si İtalya ve Yunanistan vatandaşı oldu, Hintlilerin yüzde 60'ı ve Pakistanlıların da yüzde 51'i İngiltere vatandaşlığına geçti.
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2016'da Fas, Arnavutluk, Hindistan, Pakistan, Türkiye, Romanya ve Ukrayna'dan vatandaşlık hakkı kazananlar, AB üyesi bir ülkenin vatandaşlığına geçenlerin yüzde 33'ünü oluşturuyor. AB vatandaşı olup da başka bir AB ülkesinin vatandaşlığına geçenler arasında Rumenler (29 bin 700) ve Polonyalılar (19 bin 800) listenin ilk iki sırasında yer alıyor.
BREXİT'İN BAŞVURULARA ETKİSİ
İngiltere'nin AB'den ayrılma planlarının da birçok İngilizi diğer AB üyesi ülkelerin vatandaşlığını almak için başvurmaya yönelttiği tahmin ediliyor.
Eurostat verilerini açıklayan sözcü, AB Komisyonu'nun İngilizler'e başka bir AB ülkesinin vatandaşlığına geçmeleri yönünde tavsiyede bulunup bulunmayacağına dair soruyu ise yanıtsız bıraktı.
VATANDAŞLIĞA GEÇİŞ ORANINDA HIRVATİSTAN BİRİNCİ
Vatandaşlığa geçişlerin ülkede yaşayan yabancılara oranı sıralamasında, her 100 yabancıdan 9.7'sinin vatandaşlık hakkı kazandığı Hırvatistan ilk sırada bulunuyor.
İsveç (7.9) ikinci, Portekiz (6.5) de üçüncü sırada. Listenin en sonunda ise her 100 yabancıdan 0.7'sinin vatandaşlığa geçtiği Avusturya, Letonya ve Slovakya yer alıyor.
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