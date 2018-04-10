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    AB-Türkiye

    AB vatandaşlığına geçişlerde Türkler beşinci sırada

    © AA/
    Avrupa
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    AB ülkeleri 2016'da yaklaşık bir milyon kişiye vatandaşlık verdi. Türkiye vatandaşları AB vatandaşı olanlar arasında beşinci sırada.

    Avrupa İstatistik Kurumu'nun (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 2016 yılında 995 bin kişiye AB vatandaşlığı verildi. Bu sayı 2015 yılında 841 bin, 2014'te de 889 bin olarak kaydedilmişti.

    Almanya-Türkiye Bayrağı
    © AP Photo/ Franka Bruns
    Almanya'ya iltica başvurusu yapan Türk görevlilerin sayısı açıklandı
    2016'da AB üyesi bir ülkenin vatandaşlığına geçenlerin yüzde 12'sinin daha önce başka bir AB ülkesinin vatandaşı olduğu, çoğunluğun ise üçüncü ülke vatandaşı ya da vatansız olduğu bildirildi.

    DW Türkçe'nin haberine göre, AB vatandaşlığına geçenler arasında Fas (101 bin 300), Arnavutluk (67 bin 500), Hindistan (41 bin 700) ve Pakistan (32 bin 900) vatandaşları üst sıraları paylaşıyor. Faslıların yüzde 89'u İspanya, İtalya ve Fransa vatandaşlığına geçerken, Arnavutların yüzde 97'si İtalya ve Yunanistan vatandaşı oldu, Hintlilerin yüzde 60'ı ve Pakistanlıların da yüzde 51'i İngiltere vatandaşlığına geçti.

    TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI 32.800 KİŞİYE AB VATANDAŞLIĞI VERİLDİ

    Kıbrıs pasaportu
    © Fotoğraf: DHA
    Kıbrıs'ta AB vatandaşlığı konusu yargıya taşınıyor
    Eurostat tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 32.800 kişiye AB vatandaşlığı verildi. Bu kişilerin yüzde 50'ye yakını Almanya vatandaşı olurken, yaklaşık yüzde 18'i Fransa, yüzde 9'a yakını da Hollanda vatandaşı oldu.

    2016'da Fas, Arnavutluk, Hindistan, Pakistan, Türkiye, Romanya ve Ukrayna'dan vatandaşlık hakkı kazananlar, AB üyesi bir ülkenin vatandaşlığına geçenlerin yüzde 33'ünü oluşturuyor. AB vatandaşı olup da başka bir AB ülkesinin vatandaşlığına geçenler arasında Rumenler (29 bin 700) ve Polonyalılar (19 bin 800) listenin ilk iki sırasında yer alıyor.

    BREXİT'İN BAŞVURULARA ETKİSİ

    İngiltere'nin AB'den ayrılma planlarının da birçok İngilizi diğer AB üyesi ülkelerin vatandaşlığını almak için başvurmaya yönelttiği tahmin ediliyor.

    AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere Brexit Bakanı David Davis
    © REUTERS/ Francois Lenoir
    AB ve İngiltere Brexit sonrası geçiş sürecinde anlaştı
    Eurostat'ın verilerine göre, Brexit referandumunun yapıldığı 2016 yılında 6 bin 555 İngiltere vatandaşı, başka bir AB ülkesinin vatandaşlığına geçti. Bu, 2.478 İngilizin başka bir AB ülkesinin vatandaşı olduğu 2015 yılına oranla yüzde 165'lik bir artış anlamına geliyor. Bu hakkı kazanan İngilizler, 2019 Martı için öngörülen Brexit'ten sonra da AB vatandaşlarının haklarına sahip olacak, örneğin dilediği AB ülkesinde yaşayıp çalışabilecek.

    Eurostat verilerini açıklayan sözcü, AB Komisyonu'nun İngilizler'e başka bir AB ülkesinin vatandaşlığına geçmeleri yönünde tavsiyede bulunup bulunmayacağına dair soruyu ise yanıtsız bıraktı.

    VATANDAŞLIĞA GEÇİŞ ORANINDA HIRVATİSTAN BİRİNCİ

    Vatandaşlığa geçişlerin ülkede yaşayan yabancılara oranı sıralamasında, her 100 yabancıdan 9.7'sinin vatandaşlık hakkı kazandığı Hırvatistan ilk sırada bulunuyor.

    İsveç (7.9) ikinci, Portekiz (6.5) de üçüncü sırada. Listenin en sonunda ise her 100 yabancıdan 0.7'sinin vatandaşlığa geçtiği Avusturya, Letonya ve Slovakya yer alıyor.

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    Etiketler:
    vatandaşlık, Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT), Avrupa Birliği, Romanya, Ukrayna, Hindistan, Yunanistan, Pakistan, İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere, Almanya, Türkiye
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