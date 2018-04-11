BBC: İngiltere Başbakanı, Trump'ın Suriye'ye olası saldırısına katılmaya hazır

BBC, Başbakan Theresa May'in ABD'nin Suriye'ye olası saldırısına İngiltere'nin katılması için hazır olduğunu duyurdu. Habere göre May, Suriye'ye askeri harekata parlamento onayı aramayacak.