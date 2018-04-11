BBC: İngiltere Başbakanı, Trump'ın Suriye'ye olası saldırısına katılmaya hazır

İngiltere'de anamuhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, Suriye'ye olası saldırıya karşı çıkarken hükümetin bu yöndeki bir kararı için parlamentoda oylamaya gidilmesini talep ediyordu.
BBC, Başbakan Theresa May'in ABD'nin Suriye'ye olası saldırısına İngiltere'nin katılması için hazır olduğunu duyurdu. Habere göre May, Suriye'ye askeri harekata parlamento onayı aramayacak.
İngiltere'de anamuhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, Suriye'ye olası saldırıya karşı çıkarken hükümetin bu yöndeki bir kararı için parlamentoda oylamaya gidilmesini talep ediyordu.
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