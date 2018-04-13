İngiltere'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı, Rusya'nın Skripal'leri yıllarca izlediğini öne sürdü

İngiltere'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Mark Sedwill, NATO'ya yazdığı mektupta İngiltere'de kimyasal maddeyle zehirlenen eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın Rus istihbaratı tarafından en az 5 yıldır izlendiğini öne sürdü.

© REUTERS / Grigory Dukor Lavrov: Yakında Skripal olayıyla ilgili önemli açıklamalar yapacağız

İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Sedwill söz konusu suçlamayı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e bugün yazdığı bir mektupta iddiasını somut kanıtlarla desteklemeden yaptı.

Skripal mektubunda Rus askeri istihbaratı GRU'yu suçlayarak "Rus istihbaratının Skripal'lere ilgisi olduğunu ve bu ilginin 2013 yılına kadar gittiğini işaret eden bilgiye sahibiz. 2013'te Yuliya Skripal'in e-posta hesapları GRU'daki siber uzmanlarca hedef alındı" ifadelerini kullandı.

#Breaking Russian intelligence agencies have been spying on former double agent Sergei Skripal and his daughter for at least five years, National Security Adviser Sir Mark Sedwill has said in a letter to Nato Secretary General Jens Stoltenberg pic.twitter.com/96svGhl0rP — Press Association (@PA) April 13, 2018

İngiliz yetkili mektubunda ayrıca Rusya'da 2000'li yıllarda kimyasal savaş maddelerinin kullanılması konusunda eğitim vere bir programın da oluşturulduğunu iddia etti.

Skripal'ler 4 Mart'ta Londra'nın Slaisbury semtindeki bir bankta bilinçlerini kaybetmiş olarak bulunmuştuç İngiltere ikilinin Noıviçok olarak da bilinen A-234 adlı kimyasal maddeye maruz bırakıldığını açıklayarak saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutmuştu.

Rusya ise saldırıda sorumluluğu olduğu suçlamasını kesin bir dille reddetmişti. 33 yaşındaki Yuliya Skripal hastaneden taburcu edilmişti. Sergey Skripal'i ise hala hastanede olduğu ancak sağlık durumunun iyiye gittiği belirtiliyor.