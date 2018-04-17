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    İngiltere'de savaş karşıtı protestolar

    Suriye saldırısı İngiltere genelinde protesto edildi

    © REUTERS / Hannah McKay
    Avrupa
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    İngiltere'nin ABD ve Fransa ile Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği hava harekatı, başkent Londra başta olmak üzere çeşitli kentlerde düzenlenen gösterilerle protesto edildi.

    İngiltere'nin ABD ve Fransa ile Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyon, adanın farklı kentlerinde protesto edildi.

    Beyaz Miğferler, Halep'teki bir kurtarma görevinde
    © AFP 2018 / KARAM AL-MASRI
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    İngiltere'deki savaş karşıtı grup "Savaşı Durdurun Koalisyonu (Stop the War Coalition)" tarafından organize edilen gösteri kapsamında Londra'daki katılımcılar iş çıkışında tarihi parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda toplandı.

    'OPERASYONA SON VERİN'

    Suriye'ye yönelik harekatla ilgili milletvekillerini bilgilendirmek amacıyla Başbakan Theresa May'in de parlamentoda katıldığı oturum sırasında gerçekleştirilen gösteride, katılımcılar hükümete Suriye operasyonuna son verilmesi çağrısında bulundu.

    "Suriye'yi bombalamaya son verin", "Barış için çalışın" yazılı pankartlar taşıyan çok sayıda protestocu, "Sivilleri unutmayın" ve "Suriye'yi vurmayın" sloganları attı.

    Londra'dakine benzer gösteriler ülkenin Cambridge, Exeter, Aberystwyth, Milton Keynes, Southampton, Minehead, Plymouth, Orkney, Isle of Wight, Swansea ve Bristol kentlerinde de düzenlendi.

    Britain's Prime Minister, Theresa May, delivers a speech to launch the Conservative Party's local elections campaign, in Calverton Village Hall, Calverton, Britain April 6, 2017.
    © REUTERS / Andrew Yates
    İngiltere Başbakanı May: Harekete geçtik çünkü bunu yapmak ulusal çıkarımıza
    MAY 'ULUSAL ÇIKARIMIZA' DEMİŞTİ

    Protestocular parlamento önünde gösteri için bir araya gelirken İngiltere Başbakanı Theresa May de içeride yaptığı konuşmada, ABD ve Fransa ile gerçekleştirilen askeri operasyonun ülkesinin "ulusal çıkarına" olduğunu söylemişti.

    İngiltere, hafta sonunda gerçekleştirilen hava harekatına Kıbrıs'taki Akrotiri Hava Üssü'nden kalkan 4 uçakla katılmıştı.

    Etiketler:
    Theresa May, Londra, İngiltere, Fransa, Suriye, ABD
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