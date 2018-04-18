© AFP 2018 / MUSTAFA OZER Türkiye'nin intihar haritası çıkarıldı

Hollanda'da geliştirilen "Sarco" adı verilen makine, geleceğin uzay uçuşlarını anımsatan fütüristik bir tasarıma sahip. Makinenin, Hollandalı tasarımcı Alexander Bannink ve ötanazi yanlısı görüşleriyle bilinen "ölüm doktoru" lakaplı Avustralyalı aktivist Philip Nietsckhe tarafından tasarlandığı belirtildi.

Makinenin acı çekmeden ölme fırsatını sağladığını savunan Nietsckhe, "İnsanlar hafif bir baş dönmesi hissedecek ardından hızla şuurunu kaybederek ölecek" diye anlattı.

Fuarda makinenin maketi sergilendi ancak ziyaretçiler sanal gözlükleri sayesinde makineyi test etme fırsatını yakaladı. Tasarımcılar, çalışan modelin yıl sonuna kadar hazır olacağını söyledi.

İNTİHAR MAKİNESİ'NİN ÇALIŞMA PRENSİBİ

Makine, şezlong benzeri bir sandalyenin bulunduğu, sıvı nitrojen ile çalışan hava geçirmez bir kapsülden oluşuyor. İçine girip yatan kullanıcının gaz akışını sağlamak için bir düğmeye basmasıyla çalışmaya başlıyor. Salınan gaz içerideki kişinin birkaç dakika sonra uyumasını sağlıyor. Kapsüle girip, sandalyeye uzanan kişi, ölmeden önce en son görmek istediği manzarayı seçebiliyor. Ölüm yerinin İsviçre Alpleri mi ya da deniz kenarında bir yer mi olacağına, kullanıcı karar veriyor.

(c) Exit International Tartışma yaratan ‘intihar makinesi’ protestolara rağmen Amsterdam’da sergilendi

‘HALKA AÇIK FUARDA SERGİLENMEMELİ'

Daha önce ölüm makinesinin halka açık fuarda sergilenme planı Hollanda'da şiddetli tartışmalar yaratmıştı. Yardım kuruluşları, makinenin halka açık fuarda sergilenmesine karşı çıkmıştı. 113 İntiharı Önleme Vakfı sözcüsü Anke Wammes, bunun hoş bir durum olmadığını belirterek, makinenin halka açık bir fuarda sergilenmesi intiharı normalleştirecek ve yaşama isteği eşiğinin düşmesine neden olacağını dile getirmişti.