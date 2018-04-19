Avrupalıların çoğu, Google ve Facebook'un bilgileri manipüle ettiğini düşünüyor

Sputnik.Görüşler kapsamında yapılan araştırma; Almanya, İtalya, ABD, Fransa ve İngiltere vatandaşlarının çoğunun internet dünyasının iki devi Google ve Facebook'un belirli kişilerin siyasi çıkarları doğrultusunda bilgileri manipüle ettiğini düşündüğünü ortaya koydu.

Fransız Ifop araştırma şirketinin gerçekleştirdiği ankete katılan Almanların yüzde 68'i, İtalyaların ve ABD'lilerin yüzde 60'ı, Fransızların yüzde 57'si ve İngilizlerin yüzde 54'ü, bu şirketlerin belirli kişiler veya kesimlerin siyasi görüşlerini topluma dayatmak amacıyla bilgi manipülasyon yöntemlerini kullandığı görüşünü ifade etti.

© Sputnik / Araştırmada ülke genelindeki veriler için maksimum hata payı yüzde +/- 3.1, güven aralığı ise yüzde 95'tir.

Öte yandan Almanların ve Fransızların sadece yüzde 11'i, İtalyanların yüzde 15'i, İngilizlerin yüzde 13'ü ve ABD'lilerin yüzde 16'sı, Google ve Facebook'un verdiği bilgilerin objektif ve tarafsız olduğuna inandığını dile getirdi.

22-27 Mart 2018 tarihlerinde yapılan ankete 18 yaşın üzerindeki 5029 kişi katıldı. Nüfusun cinsiyete göre dağılımı, yaş grubu ve coğrafya dikkate alınarak gerçekleştirilen araştırmada ülke genelindeki veriler için maksimum hata payı yüzde +/- 3.1, güven aralığı ise yüzde 95'tir.