Ermenistan'da onlarca asker Sarkisyan karşıtı protestolara dahil oldu

Ermenistan'da eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan'ın başbakan olmasını engellemek için başlayan ve Sarkisyan başbakan seçildikten sonra devam eden protesto gösterilerine onlarca askerin dahil olduğu belirtildi.

Sputnik muhabirinin Erivan'dan aktardığına göre bir dizi asker göstericilerin safına katılarak Sarkisyan'ın başbakanlığını eleştirdi.

Sputnik'e konuşan bir asker, askerlik görevlerine devam ettiklerini ve üzerlerinde silah bulunmadığını ifade etti.

SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN KINAMA

Ermenistan Savunma Bakanlığı, askerlerin gösterilere katılmasını kınarken görev yerlerini terk eden askerlerle ilgili gereken önlemlerin alınacağını belirtti.

PROTESTOLAR 11. GÜNÜNDE

© REUTERS / Vahram Baghdasaryan/Photolure Ermenistan Başsavcılığı doğruladı: Protestolara liderlik eden 3 vekil gözaltında

Ermeni muhaliflerin protestosu başkent Erivan'da 11. günde devam ediyor. Göstericiler, protestoların lideri olarak kabul edilen Nikol Paşinyan olmadan devam ediyor. Paşinyan, diğer muhalif liderler Ararat Mirzoyan ve Sasun Mikaelyan'la birlikte göz altına alınmıştı.

PESKOV: RUS MÜDAHELESİNDEN SÖZ ETMEK YERSİZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, gösterilerle ilgili soruları yanıtladı. Yaşanan gelişmeleri Ermanistan'ın iç işleri olarak niteleyen Peskov, Rusya'nın müdahalesine ilişkin farazi muhakamelerin yersiz olduğunu vurguladı.

Rusya'nın gösterilere ne aşamada müdahale edebileceği sorusu üzerine Peskov, "Neden Moskova müdahalede bulunsun? Bu konuda farazi muhakemeler yapmak yersiz" yanıtını verdi.