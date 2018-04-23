Ermenistan'da onlarca asker Sarkisyan karşıtı protestolara dahil oldu

Sputnik muhabirinin Erivan'dan aktardığına göre bir dizi asker göstericilerin safına katılarak Sarkisyan'ın başbakanlığını eleştirdi.
Sputnik'e konuşan bir asker, askerlik görevlerine devam ettiklerini ve üzerlerinde silah bulunmadığını ifade etti.
В Ереване военные начинают присоединяться к протесту.#Ереван #Армения #Протест pic.twitter.com/VyWfkB8w4y— Kirill Karpov (@KarpovKV32) April 23, 2018
SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN KINAMA
Ermenistan Savunma Bakanlığı, askerlerin gösterilere katılmasını kınarken görev yerlerini terk eden askerlerle ilgili gereken önlemlerin alınacağını belirtti.
PROTESTOLAR 11. GÜNÜNDE
PESKOV: RUS MÜDAHELESİNDEN SÖZ ETMEK YERSİZ
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, gösterilerle ilgili soruları yanıtladı. Yaşanan gelişmeleri Ermanistan'ın iç işleri olarak niteleyen Peskov, Rusya'nın müdahalesine ilişkin farazi muhakamelerin yersiz olduğunu vurguladı.
Rusya'nın gösterilere ne aşamada müdahale edebileceği sorusu üzerine Peskov, "Neden Moskova müdahalede bulunsun? Bu konuda farazi muhakemeler yapmak yersiz" yanıtını verdi.
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