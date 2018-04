BBC'den itiraf: MI5, 'yıkıcı' çalışanların işe alınmaması için adayları soruşturdu

İş başvurusunda bulunan adayların 'yıkıcı' kişilerin İngiliz devlet kurumunda istihdam edilmesini engellemek adına MI5 tarafından güvenlik soruşturmasına tabi tutulduğunu yıllardır yalanlayan BBC, nihayet kuruluşundan itibaren en az 1990'lı yıllara kadar soruşturma yapıldığı gerçeğini itiraf etti.

1922'de Londra'da kurulan BBC'nin yetkilisi Albay Alan Dawnay, 1933'te MI5 şefi Sir Vernon Kell ile özel görüşmeler yapmaya başladı.

Her iki isim de o dönemde İngiltere'de yaygın olan komünist faaliyetlerden endişe duyuyordu ve yıkıcı unsurların etkili İngiliz devlet kurumlarında görev almasını önlemek istiyordu.

Information supplied by an MI5 mole in the British Communist Party via F Branch