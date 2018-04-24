BBC'den itiraf: MI5, 'yıkıcı' çalışanların işe alınmaması için adayları soruşturdu

İş başvurusunda bulunan adayların 'yıkıcı' kişilerin İngiliz devlet kurumunda istihdam edilmesini engellemek adına MI5 tarafından güvenlik soruşturmasına tabi tutulduğunu yıllardır yalanlayan BBC, nihayet kuruluşundan itibaren en az 1990'lı yıllara kadar soruşturma yapıldığı gerçeğini itiraf etti.

İş başvurusunda bulunan adayların 'yıkıcı' kişilerin İngiliz devlet kurumunda istihdam edilmesini engellemek adına MI5 tarafından güvenlik soruşturmasına tabi tutulduğunu yıllardır yalanlayan BBC, nihayet kuruluşundan itibaren en az 1990'lı yıllara kadar soruşturma yapıldığı gerçeğini itiraf etti.

1922'de Londra'da kurulan BBC'nin yetkilisi Albay Alan Dawnay, 1933'te MI5 şefi Sir Vernon Kell ile özel görüşmeler yapmaya başladı.

Her iki isim de o dönemde İngiltere'de yaygın olan komünist faaliyetlerden endişe duyuyordu ve yıkıcı unsurların etkili İngiliz devlet kurumlarında görev almasını önlemek istiyordu.

© Fotoğraf : National Archives Information supplied by an MI5 mole in the British Communist Party via F Branch

ÜÇ FARKLI KATEGORİ OLUŞTURULDU

Adayların geçmişlerini inceleyen MI5, işe alınacak kişiler için 3 farklı kategori oluşturdu. Yayına doğrudan etki etme imkanına sahip pozisyonlarda istihdam edilmemesi gerekenler Kategori A, diğer hususlar öne çıkmadığı sürece istihdam edilmemesi tavsiye edilenler Kategori B ve hakkındaki rahatsız edici bilgiler istihdama engel olmayanlar Kategori C'de toplandı.

Aralık 1979'da BBC yönetici Hugh Pierce, MI5'in soruşturma politikası hakkında 10 sayfalık bir rapor hazırladı. Soruşturma işlemine son verilmesini ve bunun sadece BBC'nin en hassas alanlarında uygulanmasını öneren Pierce, uygulamanın kamuoyuna yansıması halinde eleştirilerin hedefi olacaklarını vurguladı.

© Fotoğraf : National Archives Press cutting about Amis on his MI5 file

OBSERVER SORUŞTURMA POLİTİKASINI İFŞA ETTİ

Ancak aynı yıl içinde Observer gazetesi, BBC-MI5 ortaklığındaki soruşturma politikasını sayfalarına taşıdı. Gazete, MI5'ın sıkı denetimi nedeniyle itibarı zedelenen birçok kişiyi örnek olarak sundu.

Observer'in detaylı yayınları sonucunda BBC, dönemin MI5'la irtibat yetkilisi Michael Hodder'den belgeleri yok etmesi istensen de, söz konusu sistemin varlığını itiraf etmek zorunda kaldı. Dönemin BBC Genel Müdürü Alasdair Milne, iddiaları yalanladıktan sadece birkaç ay sonra soruşturma politikasının varlığını kabul etti.

Eski BBC yöneticisi, Stuart Hood, MI5 sorgulamasının BBC'nin doğasının bir gereği olduğunu savundu.Yapılan ifşaatlar kamuoyunu şok etse de, en çok satan casus hikayelerinin yazarı ve eski MI5 üyesi John le Carre hiç şaşırmadı:

"Soruşturma yapıldığını her zaman varsayıyordum. Tersi olsaydı insanlar ne düşünürdü diye merak ederim."