Madrid Bölgesel Başkanı, yüz kremi çalma görüntülerinin ardından istifa etti

Geçen ay PP'nin iletişim sorumlularından milletvekili Pablo Casado ile Madrid bölgesel hükümetinin kadın başkanı Cristina Cifuentes hakkında Kral Juan Carlos Üniversitesi'nden hiçbir derse girmeden ve hiçbir tez hazırlamadan master derecesi aldıkları suçlamaları patlak verdi. Bununla ilgili soruşturma da açıldı.
SUÇU ÜNİVERSİTEYE ATTI
Üzerindeki istifa baskısını savuşturmak için tüm suçun master derecesini veren üniversitede olduğunu, tartışmalı master sertifikasını reddettiğini söylemeye kadar giden Cifuentes, Başbakan Rajoy'un desteğine sahip olduğunun da altını çizdi.
Ama bugün OKdiario isimli haber sitesi, 2011 tarihli bir video yayımladı. Videoda kadın lider, iki paket yaşlanma karşıtı krem 'aşırdığı' dükkanda güvenlikçiler tarafından bir odaya götürülüp çantası aranırken görülüyor.
#EXCLUSIVA de OKDIARIO 🎥| "Por favor, ¡acompáñeme!", le espetó el vigilante mientras Cifuentes negaba el hurto https://t.co/y9oS9e44FT pic.twitter.com/ub8GEdjY3L— OKDIARIO (@okdiario) 25 Nisan 2018
RAJOY'UN DESTEĞİ BURAYA KADAR
2015'ten beri yönettiği 'Madrid bölgesel hükümetinin başarılarına zarar vermemek için' görevinden ayrıldığını duyuran kadın lider, böylece bölgesel parlamentoda güvensizlik oylamasıyla gönderilmesi ve yerine solcu bir ismin seçilmesi ihtimalini şimdilik bertaraf etti. Müttefikinin yerine yine PP'den bir isim getirme şansına kavuşan Başbakan Rajoy, ''Cristina Cifuentes yapması gerekeni yaptı. Bu durumda istifası zorunluluk halini almıştı'' dedi.
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