Madrid Bölgesel Başkanı, yüz kremi çalma görüntülerinin ardından istifa etti

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un en sıkı müttefiklerinden Cristina Cifuentes, sahte master derecesi skandalına rağmen Madrid Özerk Yönetimi Başkanı kalmakta direniyordu. Ama yüz kremi çaldığına dair güvenlik kamerası görüntülerinin yayımlanması 'ipini çekti'.

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İspanya'da iktidardaki sağcı Halk Partisi'nin (PP) yolsuzluk ve dolandırıcılık skandallarına bir yenisi ekledi. İspanya'nın 17 özerk bölgesinden biri olan Madrid Özerk Yönetimi'nin Başkanı Cristina Cifuentes, üniversiteden aldığı master derecesinin sahte olduğu suçlamalarının üzerine yüz kremi çalarken görüntülerinin ortaya çıkmasıyla köşeye sıkıştı. Başbakan Mariano Rajoy'un liderliğindeki PP'nin en önde gelen isimlerinden olan Cifuentes, istifa etmek zorunda kaldı.

Geçen ay PP'nin iletişim sorumlularından milletvekili Pablo Casado ile Madrid bölgesel hükümetinin kadın başkanı Cristina Cifuentes hakkında Kral Juan Carlos Üniversitesi'nden hiçbir derse girmeden ve hiçbir tez hazırlamadan master derecesi aldıkları suçlamaları patlak verdi. Bununla ilgili soruşturma da açıldı.

SUÇU ÜNİVERSİTEYE ATTI

Üzerindeki istifa baskısını savuşturmak için tüm suçun master derecesini veren üniversitede olduğunu, tartışmalı master sertifikasını reddettiğini söylemeye kadar giden Cifuentes, Başbakan Rajoy'un desteğine sahip olduğunun da altını çizdi.

Ama bugün OKdiario isimli haber sitesi, 2011 tarihli bir video yayımladı. Videoda kadın lider, iki paket yaşlanma karşıtı krem 'aşırdığı' dükkanda güvenlikçiler tarafından bir odaya götürülüp çantası aranırken görülüyor.

#EXCLUSIVA de OKDIARIO 🎥| "Por favor, ¡acompáñeme!", le espetó el vigilante mientras Cifuentes negaba el hurto https://t.co/y9oS9e44FT pic.twitter.com/ub8GEdjY3L — OKDIARIO (@okdiario) 25 Nisan 2018

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​Hemen basın toplantısı düzenleyen Cifuentes, videoda 7 yıl önce 'istemsizce yaptığı bir hatadan başka bir şeyin gözükmediğini' savundu. Bu yüzden 'kamuoyuna rezil edilmek istendiğini, kişiliğinin linç edildiğini' iddia eden kadın lider, ''Bu, bir süredir siyasi olmaktan çıkıp kişisel hal alan bir taciz ve yıkım kampanyası. Çok net kırmızı çizgilerden bazıları çiğnendi'' dedi.

RAJOY'UN DESTEĞİ BURAYA KADAR

2015'ten beri yönettiği 'Madrid bölgesel hükümetinin başarılarına zarar vermemek için' görevinden ayrıldığını duyuran kadın lider, böylece bölgesel parlamentoda güvensizlik oylamasıyla gönderilmesi ve yerine solcu bir ismin seçilmesi ihtimalini şimdilik bertaraf etti. Müttefikinin yerine yine PP'den bir isim getirme şansına kavuşan Başbakan Rajoy, ''Cristina Cifuentes yapması gerekeni yaptı. Bu durumda istifası zorunluluk halini almıştı'' dedi.