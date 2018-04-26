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    Ermenistan-muhalefet destekçileri

    Ermenistan yeni başbakanını 1 Mayıs'ta seçecek, protestoların lideri Paşinyan aday gösterilebilir

    © AFP 2018 / KAREN MINASYAN
    Avrupa
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    Muhalif milletvekili Edmon Marukyan, ana muhalefet bloğunun protestolara liderlik eden milletvekili Nikol Paşinyan'ı aday göstermeyi planladığını söyledi. Bu arada Ermenistan parlamentosundan yapılan açıklamada yeni başbakanın 1 Mayıs'ta seçileceği duyuruldu.

    Ermenistan bayrağı
    © AP Photo / Misha Japaridze
    Sarkisyan'ın partisinin koalisyon ortağı Daşnaksutyun hükümetten çekildi
    Ermenistan'da yaklaşık iki hafta süren protestoların ardından başbakan olan Eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan'ın istifasının ardından ülke yeni başbakanını seçecek.

    SEÇİMLER 1 MAYIS'TA

    Ermenistan parlamentosundan yapılan duyuruda da ülkenin yeni başbakanının parlamentoda yapılacak özel oturumla 1 Mayıs'ta seçileceği duyuruldu.

    İktidardaki Cumhuriyetçi Parti'nin 105 koltuklu parlamentoda 58 koltuğu, Paşinyan'ın liderlik ettiği Yelk Birliği ile ikinci büyük parti Tsarukyan Koalisyonu'nun birlikte 40 koltuğu bulunuyor.

    Muhalif milletvekili Edmon Marukyan, Reuters'a yaptığı açıklamada ana muhalefet bloğunun protestolara liderlik eden milletvekili Nikol Paşinyan'ı aday göstermeyi planladığını belirtti.

    Marukyan "Halk Paşinyan'a güveniyor. Bir sorun olacağını düşünmüyorum, durumu göz önünde bulundurarak, milletvekilleri onun adaylığı için oy verecek" dedi.

    Paşinyan'ın kampanyası, Ermenistan parlamentosundaki en büyük ikinci partinin (Tsarukyan Koalisyonu) protestolara katılmayı ve ‘halkın adayını' destekleyeceğini söylemesiyle hız kazandı.

    Ermeni Daşnaktsutyun Partisi (Ermeni Devrimci Federasyonu) de iktidar koalisyonundan ayrılacağını ve erken seçimden yana olduğunu bildirdi.

    Partinin açıklamasında "Parlamento, halkın güvenine sahip bir başbakanı seçmeli" ifadeleri kullanıldı.

    Nikol Paşinyan
    © REUTERS / Gleb Garanich
    Nikol Paşinyan

    CUMHURİYETÇİ PARTİ, BAŞKAN DEĞİŞTİRME KONUSUNU DEĞERLENDİRECEK

    Ermenistan'daki gösteriler
    © REUTERS / Gleb Garanich
    Putin ve Sarkissian, Ermenistan’daki mevcut durumu görüştü
    Paşinyan da iktidardaki Cumhuriyetçi Parti milletvekillerinden adaylığını destekleyecekleri yönünde söz aldığını söyledi. İktidar partisi milletvekilleri ise parlamentoda önkoşul olmadan her türlü siyasi güçle görüşmeler gerçekleştirmeye hazır olduğunu açıkladı.

    Açıklamada "Partinin tüm taraflarla ön koşul olmaksızın her konuda görüşmeye hazır olduğunu açıklama kararı aldık" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca parti yönetiminin parti genel başkanının değiştirilmesi konusunu da değerlendirecekleri belirtildi.

    PAŞİNYAN: TSARUKYAN'LA GÖRÜŞTÜK

    Paşinyan Facebook hesabından yaptığı açıklamada da Tsarukyan Koalisyonu başkanı Gagik Tsarukyan'la görüştüğünü bildirdi. Paşinyan görüşmede ülkedeki mevcut durumu ve olası çözümleri görüştüklerini, görüşmelerin devam edeceğini aktardı.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı
    © Sputnik / Maksim Blinov
    Rusya'dan Ermenistan'daki siyasi güçlere diyalog çağrısı
    Salı günü 'halkın başbakanı olmaya hazır olduğunu' bildiren Paşinyan'ın dün başbakanlığa vekalet eden Karen Karapetyan'la görüşmesi planlanıyordu, ancak taraflar gündem üzerinde anlaşamayınca görüşme iptal edildi.

    Basın toplantısında konuşan Karapetyan "Meydanda durumdan memnun olmayan insanlar var. Ancak Paşinyan'ı isteyip istemediklerini nereden bileceğiz? Birileri onu ister, birileri başkasını. Bu nedenle erken seçim teklif ediyoruz. Halk onu seçerse, göreve gelir. Halkın adayı seçimlerde seçilir" ifadelerini kullanmıştı.

    Karapetyan'ın açıklamasına karşılık meydandaki binlerce protestocu "Nikol-Başbakan" sloganları atmıştı.

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    Etiketler:
    Seçim, Nikol Paşinyan, Ermenistan
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