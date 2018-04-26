Ermenistan yeni başbakanını 1 Mayıs'ta seçecek, protestoların lideri Paşinyan aday gösterilebilir

Muhalif milletvekili Edmon Marukyan, ana muhalefet bloğunun protestolara liderlik eden milletvekili Nikol Paşinyan'ı aday göstermeyi planladığını söyledi. Bu arada Ermenistan parlamentosundan yapılan açıklamada yeni başbakanın 1 Mayıs'ta seçileceği duyuruldu.

© AP Photo / Misha Japaridze Sarkisyan'ın partisinin koalisyon ortağı Daşnaksutyun hükümetten çekildi

Ermenistan'da yaklaşık iki hafta süren protestoların ardından başbakan olan Eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan'ın istifasının ardından ülke yeni başbakanını seçecek.

SEÇİMLER 1 MAYIS'TA

Ermenistan parlamentosundan yapılan duyuruda da ülkenin yeni başbakanının parlamentoda yapılacak özel oturumla 1 Mayıs'ta seçileceği duyuruldu.

İktidardaki Cumhuriyetçi Parti'nin 105 koltuklu parlamentoda 58 koltuğu, Paşinyan'ın liderlik ettiği Yelk Birliği ile ikinci büyük parti Tsarukyan Koalisyonu'nun birlikte 40 koltuğu bulunuyor.

Muhalif milletvekili Edmon Marukyan, Reuters'a yaptığı açıklamada ana muhalefet bloğunun protestolara liderlik eden milletvekili Nikol Paşinyan'ı aday göstermeyi planladığını belirtti.

Marukyan "Halk Paşinyan'a güveniyor. Bir sorun olacağını düşünmüyorum, durumu göz önünde bulundurarak, milletvekilleri onun adaylığı için oy verecek" dedi.

Paşinyan'ın kampanyası, Ermenistan parlamentosundaki en büyük ikinci partinin (Tsarukyan Koalisyonu) protestolara katılmayı ve ‘halkın adayını' destekleyeceğini söylemesiyle hız kazandı.

Ermeni Daşnaktsutyun Partisi (Ermeni Devrimci Federasyonu) de iktidar koalisyonundan ayrılacağını ve erken seçimden yana olduğunu bildirdi.

Partinin açıklamasında "Parlamento, halkın güvenine sahip bir başbakanı seçmeli" ifadeleri kullanıldı.

© REUTERS / Gleb Garanich Nikol Paşinyan

CUMHURİYETÇİ PARTİ, BAŞKAN DEĞİŞTİRME KONUSUNU DEĞERLENDİRECEK

© REUTERS / Gleb Garanich Putin ve Sarkissian, Ermenistan’daki mevcut durumu görüştü

Paşinyan da iktidardaki Cumhuriyetçi Parti milletvekillerinden adaylığını destekleyecekleri yönünde söz aldığını söyledi. İktidar partisi milletvekilleri ise parlamentoda önkoşul olmadan her türlü siyasi güçle görüşmeler gerçekleştirmeye hazır olduğunu açıkladı.

Açıklamada "Partinin tüm taraflarla ön koşul olmaksızın her konuda görüşmeye hazır olduğunu açıklama kararı aldık" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca parti yönetiminin parti genel başkanının değiştirilmesi konusunu da değerlendirecekleri belirtildi.

PAŞİNYAN: TSARUKYAN'LA GÖRÜŞTÜK

Paşinyan Facebook hesabından yaptığı açıklamada da Tsarukyan Koalisyonu başkanı Gagik Tsarukyan'la görüştüğünü bildirdi. Paşinyan görüşmede ülkedeki mevcut durumu ve olası çözümleri görüştüklerini, görüşmelerin devam edeceğini aktardı.

© Sputnik / Maksim Blinov Rusya'dan Ermenistan'daki siyasi güçlere diyalog çağrısı

Salı günü 'halkın başbakanı olmaya hazır olduğunu' bildiren Paşinyan'ın dün başbakanlığa vekalet eden Karen Karapetyan'la görüşmesi planlanıyordu, ancak taraflar gündem üzerinde anlaşamayınca görüşme iptal edildi.

Basın toplantısında konuşan Karapetyan "Meydanda durumdan memnun olmayan insanlar var. Ancak Paşinyan'ı isteyip istemediklerini nereden bileceğiz? Birileri onu ister, birileri başkasını. Bu nedenle erken seçim teklif ediyoruz. Halk onu seçerse, göreve gelir. Halkın adayı seçimlerde seçilir" ifadelerini kullanmıştı.

Karapetyan'ın açıklamasına karşılık meydandaki binlerce protestocu "Nikol-Başbakan" sloganları atmıştı.