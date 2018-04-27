Ermeni muhalefet liderinden hükümete istifa çağrısı

© AFP 2018 / KAREN MINASYAN Ermenistan yeni başbakanını 1 Mayıs'ta seçecek, protestoların lideri Paşinyan aday gösterilebilir

Başkent Erivan'da muhalifleri sokağa çıkararak 17 Nisan'da başbakan seçilen eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan'ın 23 Nisan'da istifa etmesini sağlayan Paşinyan, bu kez hükümetin istifasını talep etti.

Aksi halde bir sonraki parlamento seçimlerini bloke etme tehdidinde bulunan Paşinyan, 2000'den fazla seçim sandık merkezine erişimi kısıtlayabileceklerini ifade etti.

'GÖSTERİLERE DEVAM EDECEĞİZ'

Bu arada Paşinyan, gösterilere devam edeceklerini açıkladı.

Karapetyan'ın kendisiyle görüşmeyi reddetmesi üzerine bu kararı alan Paşinyan, "Barışçıl protesto gösterilerine devam edeceğiz. Haklı olduğumuza Sarkisyan'ı inandırdığımız gibi Karapetyan'ı da inandıracağız" ifadelerini kullandı.

Paşinyan, Sarkisyan'ın partisi Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi'nden (ECP) bir ismin başbakan çözülmesi halinde krizin devam edeceğini sözlerine ekledi.