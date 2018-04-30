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    Almanya'da Öcalan posterlerinin yasaklandığı iddia edildi

    'Berlin 1 Mayıs gösterilerinde, bazı sol grupların PKK bayrağı taşıma çağrısı üzerine polis önlem alacak'

    © AFP 2018 / JOHANNES EISELE
    Avrupa
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    Berlin'de aşırı sol grupların 1 Mayıs gösterisinde yasaklı PKK bayraklarını taşıma çağrısı, olay çıkabileceği kaygısı yarattı. Eyalet İçişleri Bakanı, gösteriyi "yakından takip edeceklerini" açıkladı.

    DW Türkçe'nin haberine göre Berlin'de aşırı sol grupların düzenleyeceği 1 Mayıs yürüyüşü sırasında, Almanya'da yasak olan PKK bayrakları taşıyacaklarını duyurmaları, gösteride olay çıkabileceği yönünde endişeleri artırdı. Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Andreas Geisel, RBB bünyesindeki Radio Eins radyo kanalına yaptığı açıklamada, bu konuda "duyguların harekete geçtiğini" belirterek, bu nedenle de gösteriyi "yakından takip edeceklerini" vurguladı.

    'YASAK OLAN BAYRAKLARA GÖZ YUMULMAYACAK'

    Almanya'da PKK'ya destek mitingi
    © REUTERS /
    Almanya, PKK ile ilişkilendirdiği merkezin gösterilerini yasakladı
    Sosyal Demokrat Partili (SPD) Eyalet İçişleri Bakanı Geisel, Almanya'da yasak olan PKK bayraklarının açılması halinde polisin ne kadar sert bir tutum izleyeceği konusuna açıklık getirmedi. "Devrimci 1 Mayıs" gösterisi sırasında suç eylemlerinin cezalandırılması gerektiğini ifade eden Geisel, ancak polisin "ihtiyatlı" davranacağını ve olay çıkmasını engelleyecek bir tutum izleyeceğini dile getirdi.

    Berlin'de görev yapacak polislerin ekip başkanı Siegfried-Peter Wulff ise yasak olan bayraklara uzun süre göz yumulmayacağını belirtti. Polisin gösteriyi durdurmayacağını veya dağıtmayacağını kaydeden Wulff, ancak gösterinin filme çekileceğini ve uygun durumlarda bu bayrakları taşıyan kişilerin gözaltına alınacağını ifade etti.

    PKK BAYRAKLARI TAŞIMA ÇAĞRISI

    Aşırı sol grupların, "Devrimci 1 Mayıs" adı altında yaptıkları yürüyüşte, PKK bayraklarının taşınması çağrısı yapılarak gösteride bu yasağın "kitlesel bir şekilde delineceği" belirtilmişti. Polisin verdiği bilgiye göre, Berlin'in Kreuzberg semtinde planlanlanan geleneksel 1 Mayıs yürüyüşü geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da emniyet birimlerine bildirilmedi.

    DİĞER EYALETLERDEN POLİS TAKVİYESİ

    Almanya'da Öcalan posterlerinin yasaklandığı iddia edildi
    © AFP 2018 / JOHANNES EISELE
    'Almanya, Öcalan ve PKK sembollerini yasakladı' iddiası
    Berlin polisi, gösterilerde olay çıkmasını engellemek için geniş çaplı önlemler aldı. 1 Mayıs günü Berlin'de 5 bin 300 polis memurunun görev yapacağı belirtildi. Diğer eyaletlerden de takviye polis gücü gönderildiği ifade edildi.

    1987 yılından beri Berlin'in özellikle Kreuzberg semti 1 Mayıs gösterilerinde olaylara sahne oluyor. Ancak polis, son yıllarda izlediği strateji nedeniyle sadece göstericilerin şiddete başvurması halinde müdahale ediyor. Bu da son yıllarda olayların büyümeden büyük ölçüde engellenmesini sağladı.

    Etiketler:
    1 Mayıs, PKK, Abdullah Öcalan, Berlin, Almanya
    Topluluk kurallarıTartışma
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