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    Bask Ülkesi'nin bağımsızlığı için savaşan silahlı örgüt ETA

    ETA kendini feshetti

    © AP Photo / Gara
    Avrupa
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    İspanya'nın kuzeyi ile Fransa'nın güneybatısında Basklar'a ait bağımsız bir devlet kurmak için onlarca yıl mücadele veren ayrılıkçı 'Bask Yurdu ve Özgürlük' (ETA) örgütü kendisini feshettiğini duyurdu.

    Bask Ülkesi'nin bağımsızlığı için savaşan silahlı örgüt ETA
    © AP Photo / Gara
    Örgütü feshetmeye hazırlanan ETA af diledi
    İspanya merkezli internet gazetesi El Diario, ayrılıkçı silahlı örgüt ETA'nın mektup yazarak kendini feshettiğini duyurdu.

    Örgütün 16 Nisan tarihli mektubuna yer veren gazete, ETA'nın tamamen dağıldığını belirtti.

    2011'de ateşkes ilan ettikten sonra geçen sene silahlarını teslim eden ETA'nın bu açıklamayı bu hafta yapması bekleniyordu.

    İspanya'da Diktatör Franco'nun hüküm sürdüğü 1959'da kurulan örgüt, yeni diktatör olmaya hazırlanan Başbakan Luis Carrero Blanco'yu 1973'te öldürerek ününü tüm dünyaya duyurmuştu.

    İspanya'nın kuzeyi ile Fransa'nın güneybatısında uzun yıllar bağımsız bir devlet kurmak için mücadele veren ayrılıkçı örgüt, terör eylemleri de düzenleyerek yaklaşık 850 kişinin ölümüne neden olmuştu.

    Örgüt yaklaşık 10 gün önce de masum insanlara verdiği zarardan dolayı özür dilemişti.

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    Etiketler:
    Fesih, ETA, İspanya
    Topluluk kurallarıTartışma
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