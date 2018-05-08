Almanya'dan Türkiye'ye denizaltı teslimatı

© AFP 2018 / OZAN KOSE Almanya, Türkiye'ye Leopard tank modernizasyonunu durdurdu

Almanya'da Türkiye'ye silah satışlarıyla ilgili hararetli tartışmalara rağmen teslimatların devam ettiği konuşuluyor. Alman medyasına göre Alman hükümetinin 2009'da onay verdiği TSK'ye denizaltı teslimatı gerçekleşecek.

Tagesschau'ya dayanarak Der Spiegel, Die Zeit gibi önde gelen haber siteleri, ThyssenKrupp Deniz Sistemleri'nin (TKMS) bir Türk şirketiyle birlikte geliştirdiği 6 denizaltıyı Ankara'ya teslim edeceğini duyurdu. Bu durum, Sol Parti meclis grubunun soru önergesine verilen yanıttan öğrenildi.

#Deutschland liefert nach wie vor U-Boote in die #Türkei. ThyssenKrupp baut sie gemeinsam mit einem türkischen Unternehmen. https://t.co/qiCB3bUz9E — ZEIT ONLINE (@zeitonline) 8 Mayıs 2018

© AP Photo / Martin Meissner Rheinmetall, BMC üzerinden Türkiye'de tank modernizasyonu anlaşması yaptı

Buna göre Alman hükümetinin Türkiye için üretilmesine onay verdiği 214 sınıfı denizaltılar için 2011 yılında 2.5 milyar euro'luk ihracat garantisi de verildi.

Denizaltı üretiminin 2015'te başladığı ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimini takiben toplu gözaltılar ve işten çıkarmalara rağmen 2016 ve 2017 yıllarında devam ettiği ifade edildi.

SOL PARTİ: AKDENİZ'DE SALDIRGANLIĞI KÖRÜKLEYECEK

Sol Parti Meclis Grup Başkan Yardımcısı Sevim Dağdelen ''Almanya'nın Türkiye'yle ortak üretip teslim edeceği avcı denizaltılar, Türkiye'nin Akdeniz'deki saldırganlık politikalarına mükemmel uyan savaş makinaları'' iddiasını dile getirdi. Dağdelen, bu teslimatla Türkiye'ye yüksek teknoloji transferi yapılacağına da dikkat çekti.

Türkei bekommt U-Boote aus Deutschland — von ThyssenKrupp. Die Linke kritisiert den Deal. https://t.co/CA7OmPUSKy @SevimDagdelen pic.twitter.com/C910zN0CoT — NDR Info (@NDRinfo) 8 Mayıs 2018

© AFP 2018 / Kay Nietfeld Almanya, Deniz Yücel'in tahliyesinden önce Türkiye ile silah anlaşmalarına onay vermiş

Alman hükümetinin, geçen yıl Afrin operasyonunun başlamasının ardından Türkiye'nin satın aldığı Leopard tanklarının modernizasyonu anlaşmasını askıya almasına rağmen, Türkiye'ye geniş çaplı silah satışlarına onay verdiği Alman medyasına yansımıştı. Der Spiegel, 31 Temmuz-15 Ocak arası Türkiye'ye satılmasına izin verilen silahların fiyatının 14 milyon euro'ya ulaştığını yazdı.

GERÇEK ALMAN DEVİ

Merkezi Almanya olan çok uluslu holding şirketi ThyssenKrupp AG, en büyük konglomeratlardan biri olup dünya çapında 670 şirketten oluşuyor, 150 ülkede faaliyet gösteriyor. ThyssenKrupp'un Asansör şirketinin Türkiye’deki ilk üretim tesisi, 20 milyon euro yatırımla bugün hizmete girdi. © REUTERS / Kenan Gurbuz Ege Denizi'nde Türk gemisinden Yunan gemisine kasıtlı temas

YÜRÜYEN MERDİVEN FABRİKASINI BUGÜN AÇTI

Kocaeli Dilovası’nda bulunan tesiste üretilecek 'Made in Türkiye' damgalı yürüyen merdivenler, Türkiye pazarının yanısıra Ortadoğu ve Doğu Avrupa pazarlarında da satışa sunulacak. Böylece Thyssenkrupp Asansör, Türkiye’yi yürüyen merdiven ihracatında bölgenin merkez üssü olarak konumlandıracak.