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    IMDEX fuarında Alman ThyssenKrupp şirketi tarafından üretilen 218SG tipi denizaltının modeli

    Almanya'dan Türkiye'ye denizaltı teslimatı

    © AFP 2018 / ROSLAN RAHMAN
    Avrupa
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    Alman hükümetinin Türkiye'nin satın aldığı Leopard tanklarının modernizasyonu anlaşmasını askıya almasına rağmen, Alman sanayi devi ThyssenKrupp'un ürettiği 6 avcı denizaltının, Türkiye'ye teslim edileceği belirtildi.

    TSK Afrin Alman üretimi Leopard tankları
    © AFP 2018 / OZAN KOSE
    Almanya, Türkiye'ye Leopard tank modernizasyonunu durdurdu
    Almanya'da Türkiye'ye silah satışlarıyla ilgili hararetli tartışmalara rağmen teslimatların devam ettiği konuşuluyor. Alman medyasına göre Alman hükümetinin 2009'da onay verdiği TSK'ye denizaltı teslimatı gerçekleşecek.

    Tagesschau'ya dayanarak Der Spiegel, Die Zeit gibi önde gelen haber siteleri, ThyssenKrupp Deniz Sistemleri'nin (TKMS) bir Türk şirketiyle birlikte geliştirdiği 6 denizaltıyı Ankara'ya teslim edeceğini duyurdu. Bu durum, Sol Parti meclis grubunun soru önergesine verilen yanıttan öğrenildi.

    Rheinmetall
    © AP Photo / Martin Meissner
    Rheinmetall, BMC üzerinden Türkiye'de tank modernizasyonu anlaşması yaptı
    214 SINIFI 6 DENİZALTI

    Buna göre Alman hükümetinin Türkiye için üretilmesine onay verdiği 214 sınıfı denizaltılar için 2011 yılında 2.5 milyar euro'luk ihracat garantisi de verildi. 

    Denizaltı üretiminin 2015'te başladığı ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimini takiben toplu gözaltılar ve işten çıkarmalara rağmen 2016 ve 2017 yıllarında devam ettiği ifade edildi.

    SOL PARTİ: AKDENİZ'DE SALDIRGANLIĞI KÖRÜKLEYECEK

    Sol Parti Meclis Grup Başkan Yardımcısı Sevim Dağdelen ''Almanya'nın Türkiye'yle ortak üretip teslim edeceği avcı denizaltılar, Türkiye'nin Akdeniz'deki saldırganlık politikalarına mükemmel uyan savaş makinaları'' iddiasını dile getirdi. Dağdelen, bu teslimatla Türkiye'ye yüksek teknoloji transferi yapılacağına da dikkat çekti. 

    Deniz Yücel
    © AFP 2018 / Kay Nietfeld
    Almanya, Deniz Yücel'in tahliyesinden önce Türkiye ile silah anlaşmalarına onay vermiş
    5.5 AYDA 14 MİLYON EURO'LUK SİLAH SATIŞI

    Alman hükümetinin, geçen yıl Afrin operasyonunun başlamasının ardından Türkiye'nin satın aldığı Leopard tanklarının modernizasyonu anlaşmasını askıya almasına rağmen, Türkiye'ye geniş çaplı silah satışlarına onay verdiği Alman medyasına yansımıştı. Der Spiegel, 31 Temmuz-15 Ocak arası Türkiye'ye satılmasına izin verilen silahların fiyatının 14 milyon euro'ya ulaştığını yazdı.

    GERÇEK ALMAN DEVİ

    Merkezi Almanya olan çok uluslu holding şirketi ThyssenKrupp AG, en büyük konglomeratlardan biri olup dünya çapında 670 şirketten oluşuyor, 150 ülkede faaliyet gösteriyor. ThyssenKrupp'un Asansör şirketinin Türkiye’deki ilk üretim tesisi, 20 milyon euro yatırımla bugün hizmete girdi.

    Yunan sahil güvenliğinin ateş açtığı Türk bayraklı yük gemisi ACT
    © REUTERS / Kenan Gurbuz
    Ege Denizi'nde Türk gemisinden Yunan gemisine kasıtlı temas

    YÜRÜYEN MERDİVEN FABRİKASINI BUGÜN AÇTI

    Kocaeli Dilovası’nda bulunan tesiste üretilecek 'Made in Türkiye' damgalı yürüyen merdivenler, Türkiye pazarının yanısıra Ortadoğu ve Doğu Avrupa pazarlarında da satışa sunulacak. Böylece Thyssenkrupp Asansör, Türkiye’yi yürüyen merdiven ihracatında bölgenin merkez üssü olarak konumlandıracak.

    Etiketler:
    214 sınıfı denizaltı, ThyssenKrupp, Almanya, Türkiye
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