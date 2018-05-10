Macron Trump’ın İran kararına 'hata' dedi

© REUTERS / Jonathan Ernst Trump: İran nükleer anlaşmasından çekiliyoruz, yaptırımlar yeniden geliyor

Macron, bir Alman televizyonuna açıklamasında, “Amerikan başkanının aldığı karardan dolayı üzgünüm. Bunun hata olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden biz, Avrupalılar, 2015 anlaşmasının içinde kalmaya karar verdik” dedi.

Daha önce Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Theresa May, yaptıkları ortak açıklamada, ABD’yi, İran nükleer anlaşmasının diğer ülkeler tarafından uygulanmasına engel olacak eylemlerinden kaçınmaya çağırmıştı.