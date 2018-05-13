Erdoğan'dan İngiltere'ye: Her alanda işbirliğine hazırız

Türk-İngiliz Tatlı Dil Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birleşik Krallık, değer verdiğimiz ve güven duyduğumuz stratejik ortağımızdır. Türkiye olarak biz Brexit sonrası dönemde de Birleşik Krallık ile her alanda daha fazla işbirliği yapmaya hazırız" dedi.