Dusk'tan ABD'ye: En yakın dostumuzun ne yapacağını kestiremiyoruz

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, ABD Başkanı Donald Trump'un İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesine tepki göstererek, “Gerçek jeopolitik sorun rakibin değil, en yakın dostunun (ABD Başkanı Trump) hareketlerini tahmin edemediğin zaman ortaya çıkar. İşte okyanusun ötesindeki (ABD) ortağımızla böyle bir sorun yaşıyoruz" dedi.

© REUTERS / RAHEB HOMAVANDI ABD’nin yaptırım kararı aldığı İran, İngiltere ile petrol anlaşması imzaladı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen AB-Batı Balkanlar zirvesinin ardından, AB Dönem Başkanı Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ortak basın toplantısı düzenledi.

Tusk, İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilen ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi.

'AB'NİN İŞBİRLİĞİ SÜRECEK'

İran'ın anlaşmaya uyduğu müddetçe AB'nin de buna destek vermeyi sürdüreceğini belirten Tusk, "Gerçek jeopolitik sorun rakibin değil, en yakın dostunun (ABD Başkanı Trump) hareketlerini tahmin edemediğin zaman ortaya çıkar. İşte okyanusun ötesindeki (ABD) ortağımızla böyle bir sorun yaşıyoruz." diye konuştu.

Juncker de nükleer anlaşma konusunda AB'nin İran ile iş birliğini sürdüreceğine vurgu yaptı.

'AMBARGO KONUSUNDA GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ'

ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği ambargo konusuna da değinen Junker, Avrupa'nın ABD'nin gümrük önlemlerinden muaf edilmesi durumunda enerji ve sıvılaştırılmış doğalgaz gibi konularda ABD ile görüşmelere katılmaya hazır olduklarını söyledi.